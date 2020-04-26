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Чувственная: 20-летняя суперфиналистка Голоса выставила фото в откровенном наряде

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Мария Кондратенко показала соблазнительный кадр в кружевном топе.

Чувственная: 20-летняя суперфиналистка Голоса выставила фото в откровенном наряде
Чувственная: 20-летняя суперфиналистка Голоса выставила фото в откровенном наряде
instagram.com/marichka.official

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Участница суперфинала 10 сезона вокального шоу “Голос страны“ и звезда сериала “Школа“ 20-летняя Мария Кондратенко очаровала Сеть новыми фото. В Инстаграм девушка добавила несколько снимков, на которых снялась в откровенном кружевном топе на тонких бретелях. Образ девушки дополняют бежевые брюки и гладко причесанные волосы, украшенные голубой заколкой. Маша позирует почти без макияжа.

Чего я хочу? Быть артисткой! И все реально!

Сегодня я в суперфинале. Сегодня вы увидите мою оголенную душу, потому что песня, которую я пою, очень важна для меня... - написала Маша перед суперфиналом шоу “Голос“.

Чувственная: 20-летняя суперфиналистка Голоса выставила фото в откровенном наряде
Чувственная: 20-летняя суперфиналистка Голоса выставила фото в откровенном наряде
instagram.com/marichka.official

Чувственная: 20-летняя суперфиналистка Голоса выставила фото в откровенном наряде
Чувственная: 20-летняя суперфиналистка Голоса выставила фото в откровенном наряде
instagram.com/marichka.official

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Фолловеры отметили, что Мария очень красива, а снимки получились чувственными и нежными.

К слову, в суперфинале шоу, который состоялся по всем правилам карантина, Маша вышла на сцену в необычном образе - девушка была одета в длинное светлое платье с пышными рукавами и глубоким декольте, а волосы артистки были оформлены в длинную косу. Образ Маши напоминал сказочную героиню Рапунцель. Девушка исполняла песню “Ой у гаї при Дунаї“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья мои любимые!!! Я вам всем настолько благодарна! За вашу любовь, за поддержку, правда, это самое самое важное! Я прошла такой путь на этом проекте, испытала столько эмоций! Безумно благодарна всей команде @goloskrainy_official ! Вы — моя большая семья, прикипела ко всем душой!! моим любимым тренерам отдельная нереальная благодарность! @realpotap @kamenskux @monatik_official @danbalan 💔💔💔 Я спела такую важную для меня песню и посвятила ее моему дедушке, которого не стало год назад.. именно благодаря ему я стою на сцене и пою! В детстве именно он привил мне любовь к украинским народным песням и к музыке❤️ В моей жизни начинается новый крутой этап! И это правда 😏 завтра я вам расскажу Мега крутую новость!😚 Всем ещё раз спасибо БОЛЬШУЩЕЕ!!! Я вас люблю ❤️❤️❤️

Публикация от Мария Кондратенко💘 (mmagic) (@marichka.official)

Ранее мы писали, кого из звезд зажег "Голос".

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Теги: сериал Школа, Голос страны, откровенные наряды
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Источник: IVONА bigmir)net

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