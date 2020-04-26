Мария Кондратенко показала соблазнительный кадр в кружевном топе.

Чувственная: 20-летняя суперфиналистка Голоса выставила фото в откровенном наряде instagram.com/marichka.official

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Участница суперфинала 10 сезона вокального шоу “Голос страны“ и звезда сериала “Школа“ 20-летняя Мария Кондратенко очаровала Сеть новыми фото. В Инстаграм девушка добавила несколько снимков, на которых снялась в откровенном кружевном топе на тонких бретелях. Образ девушки дополняют бежевые брюки и гладко причесанные волосы, украшенные голубой заколкой. Маша позирует почти без макияжа.

Чего я хочу? Быть артисткой! И все реально!

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Сегодня я в суперфинале. Сегодня вы увидите мою оголенную душу, потому что песня, которую я пою, очень важна для меня... - написала Маша перед суперфиналом шоу “Голос“.

Чувственная: 20-летняя суперфиналистка Голоса выставила фото в откровенном наряде instagram.com/marichka.official

Чувственная: 20-летняя суперфиналистка Голоса выставила фото в откровенном наряде instagram.com/marichka.official

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Фолловеры отметили, что Мария очень красива, а снимки получились чувственными и нежными.

К слову, в суперфинале шоу, который состоялся по всем правилам карантина, Маша вышла на сцену в необычном образе - девушка была одета в длинное светлое платье с пышными рукавами и глубоким декольте, а волосы артистки были оформлены в длинную косу. Образ Маши напоминал сказочную героиню Рапунцель. Девушка исполняла песню “Ой у гаї при Дунаї“.

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