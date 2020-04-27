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Горячие кадры: Даша Астафьева похвасталась откровенной фотосессией

Комментариев: 1
Певица позировала обнаженной для знаменитого украинского фотографа Сони Плакидюк.
Горячие кадры: Даша Астафьева похвасталась откровенной фотосессией
Горячие кадры: Даша Астафьева похвасталась откровенной фотосессией
instagram.com/da_astafieva

Популярная украинская певица, актриса и звезда Playboy Даша Астафьева поделилась кадрами из новой пикантной фотосессии. Автором горячих снимков выступила фэшн-фотограф, эксперт проекта “Топ-модель по-украински“ Соня Плакидюк.

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Так, на странице Астафьевой в Инстаграм появилось три фото, где она позировала обнаженной. Из одежды на артистке были только короткие черные шорты. Съемки фотосета прошли во львовском арт-отеле “BANKHOTEL“. В описании к одному из кадров Даша поделилась впечатлениями от работы с Плакидюк.

“Соня Плакидюк - человек с самыми красивыми глазками в мире. Роскошь, которая проявляется в каждом взгляде...и, каждая встреча - на миллион) Я всегда говорю, что фотосессии с гениями бесценны! Важно, кто на тебя смотрит, и как тебя видят. Человек может посмотреть на тебя через самую дорогую линзу в мире, но у него будет червячок внутри, который всегда все прекрасное преломляет. А могут быть случайные, неудержимые кадры, продолжительностью семнадцать минут, которые навсегда. И бесценны. Ах, еси бы вы знали“, - написала Астафьева.

Даша Астафьева похвасталась откровенной фотосессией
Даша Астафьева похвасталась откровенной фотосессией
Скриншот

Даша Астафьева похвасталась откровенной фотосессией
Даша Астафьева похвасталась откровенной фотосессией
Скриншот

Даша Астафьева похвасталась откровенной фотосессией
Даша Астафьева похвасталась откровенной фотосессией
Скриншот

Ранее Даша Астафьева показала редкое фото с родителями и братом.

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Теги: Даша Астафьева, Соня Плакидюк
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  27.04.2020, 11:36
Оценка:  0
гость
Знаменитый фотограф ))) это вообще о ком ? Даше без сосущей xyй в кадре нечего делать. Только мощный крепкий член и она на нём, такие надо фото.
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