Горячие кадры: Даша Астафьева похвасталась откровенной фотосессией

Певица позировала обнаженной для знаменитого украинского фотографа Сони Плакидюк.

Популярная украинская певица, актриса и звезда Playboy Даша Астафьева поделилась кадрами из новой пикантной фотосессии. Автором горячих снимков выступила фэшн-фотограф, эксперт проекта “Топ-модель по-украински“ Соня Плакидюк.

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Так, на странице Астафьевой в Инстаграм появилось три фото, где она позировала обнаженной. Из одежды на артистке были только короткие черные шорты. Съемки фотосета прошли во львовском арт-отеле “BANKHOTEL“. В описании к одному из кадров Даша поделилась впечатлениями от работы с Плакидюк.

“Соня Плакидюк - человек с самыми красивыми глазками в мире. Роскошь, которая проявляется в каждом взгляде...и, каждая встреча - на миллион) Я всегда говорю, что фотосессии с гениями бесценны! Важно, кто на тебя смотрит, и как тебя видят. Человек может посмотреть на тебя через самую дорогую линзу в мире, но у него будет червячок внутри, который всегда все прекрасное преломляет. А могут быть случайные, неудержимые кадры, продолжительностью семнадцать минут, которые навсегда. И бесценны. Ах, еси бы вы знали“, - написала Астафьева.

Даша Астафьева похвасталась откровенной фотосессией Скриншот

Даша Астафьева похвасталась откровенной фотосессией Скриншот

Даша Астафьева похвасталась откровенной фотосессией Скриншот

Ранее Даша Астафьева показала редкое фото с родителями и братом.

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