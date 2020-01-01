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Сильно красивые: Жена Монатика показала свежие семейные фото

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Ирина Монатик показала, как они с мужем развлекают детей в самоизоляции .


Сильно красивые: Жена Монатика показала свежие семейные фото
Сильно красивые: Жена Монатика показала свежие семейные фото
instagram.com/irinamonatik

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Супруга певца, танцора Дмитрия Монатика, которая раньше не очень жаловала соцсети и крайне редко выставляла фото сыновей, поделилась свежими семейными кадрами. В Инстаграм Ирина Монатик добавила фото, сделанное на площадке около дома. В кадре Дмитрий запускает с сыновьями Платоном и Даниилом воздушного змея. На заднем плане виднеется батут и игровой домик для детей.

Счастье у каждого свое❤️❤️❤️❤️ #мои, - подписала кадр Ирина.

Сильно красивые: Жена Монатика показала свежие семейные фото
Сильно красивые: Жена Монатика показала свежие семейные фото
instagram.com/irinamonatik

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Фолловеры прокомментировали снимок, назвав семью Монатиков “сильно красивыми“ (выражение из новой песни Monatik “Сильно“ - ред.).

Кроме того в Инста-сториз счастливая мать семейства добавила фото из гостиной, где на столе лежит много фигурок, собранных из конструктора:

В 4,5 года складывать такое Lego. Горжусь, - подписала Ирина.

Сильно красивые: Жена Монатика показала свежие семейные фото
Сильно красивые: Жена Монатика показала свежие семейные фото
instagram.com/irinamonatik

Ранее мы писали, что Монатик показал, как отдыхает с семьей.

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Теги: Монатик, дети звезд, ирина демичева
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Источник: IVONА bigmir)net

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