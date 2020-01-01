Актеры шоу "Мамахохотала" рассказали, как пережить карантин с детьми.

Советы пап из "Мамахохотала": как не сойти с ума с детьми на карантине пресс-служба

Карантин – время непростое. Особенно, если вы оказались в четырех стенах со своей семьей. Руководитель шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Иван Мелашенко и актеры шоу Юрий Громовой, Алексей и Игорь Рева рассказали, как пережить этот сложный период с детьми и сделать так, чтобы любви в семье только прибавилось.

Иван Мелашенко

Советы пап из "Мамахохотала": как не сойти с ума с детьми на карантине пресс-служба

Читай также: Актриса Ирина Хоменко рассказала, как будет праздновать Пасху 1. Играйте с детьми в игру «Камень и кони». Правила простые – вы прикидываетесь камнем и лежите на диване (главное – первым успеть сказать «чур, я камень»). А дети, как кони, должны бегать вокруг вас. Минут 15-20 покоя обеспечено, пока они не заподозрят неладное.

1. Играйте с детьми в игру «Камень и кони». Правила простые – вы прикидываетесь камнем и лежите на диване (главное – первым успеть сказать «чур, я камень»). А дети, как кони, должны бегать вокруг вас. Минут 15-20 покоя обеспечено, пока они не заподозрят неладное. 2. Второй совет: «У мамы есть очень интересная история или сюрприз для тебя». Говорите эту фразу, ребенок в восторге убегает, а пока мама придумывает «очень интересную историю», можно выдохнуть.

3. Минус второго совета – рано или поздно ребенок придет к вам с фразой – «мама сказала, что у тебя есть очень интересная история или сюрприз для меня». Один из вариантов, сказать, что сюрприз – это игра в «Камень и кони».

4. «Папе нужно поработать». Универсальная штука, которая позволяет вам открыть компьютер, сделать важное лицо и получить свободное время. Возможно, придется объяснять, почему у папы во время работы в компьютере какие-то человечки бегают и стреляют, но тут уже сами выкручивайтесь.

5. Запомните, любой разговор с друзьями по видео связи – это не просто разговор, это важный конференц-колл с коллегами, папу в эти моменты отвлекать нельзя.

6. «Сынок, хочешь поиграть в самую интересную игру в мире?» – «Конечно, папа» – «Покорми сестру».

7. На самом деле, подумайте, возможно карантин с детьми – это лучшее время в вашей жизни, которое вы, на старости лет, будете вспоминать с ностальгией и улыбкой. Как минимум, игру «Камень и кони».

Алексей Рева

Советы пап из "Мамахохотала": как не сойти с ума с детьми на карантине пресс-служба

1. Главное – не забывать кормить ребёнка. Голодный ребенок всегда непослушный, вредный, неусидчивый. Я не проверял, но уверен, что за толстым легче угнаться.

2. Не мешать сыну, если он начал что-то делать. Даже если это будут попытки натянуть майку на диван – пусть делает, раз ему это интересно.

3. Играя с ребенком, не забывайте и самим превращаться в детей. В этих играх не все сверхлогично.

4. Хорошая игра прятки: нужно предложить ребёнку спрятаться на минут 15, чтобы отдохнуть. Чтобы растянуть это время, я, лежа на диване, приговариваю: «А где же это Саня? Куда ж он спрятался?».

5. Ещё прикольная игра «Спорим». Это когда мы говорим друг-другу: «А спорим, ты не сможешь подпрыгнуть 20 раз?». И «на спор» выполняем. Когда ребёнок входит в азарт, начинают лететь фразы: «А спорим, ты не сможешь положить все игрушки на полки?», «А спорим, ты не сможешь вытереть всю пыль на твоем столе?», и т.д.

6. Если с азартом неувязочка, то в силу вступают мотивационные схемы. Например, каждый день у малого есть лимит – 30 минут игры на телефоне. Но на протяжении дня он может этот лимит увеличивать: застелить кровать самостоятельно - +5 минут, поубирать в комнате – ещё +5 минут. На приём пищи у него есть 10 минут. Время, которое он сэкономил прибавляется ко времени игры. Сам встал, почистил зубы, переоделся и приготовил завтрак – теперь он определяет мой лимит с телефоном.

7. Ещё у нас малой «гуляет на балконе». Если у вас застекленный балкон, то это, с немалым, дополнительный час свободного времени.

8. Напоминайте ребёнку, что у него есть мама.

9. Когда справились с предыдущим, дальше нужно постараться не напоминать о себе. Лучшие варианты: шкаф, под кровать, в куче хлама на балконе или притвориться мёртвым.

10. Если справились с двумя последними, то предыдущие 7 можно и не использовать.

Игорь Рева

Советы пап из "Мамахохотала": как не сойти с ума с детьми на карантине пресс-служба

1. Не напрягайтесь! В замкнутом пространстве ребёнок всегда становится более вспыльчивым. Стратегия: «я хороший отец (мать)» – это поведение временное и не связано с моей «компетенцией» родителя.

Читай также: Вместе со звездами и спортсменами: Евгений Янович рассказал, как снова оказался за партой 2. Гуляйте! Но не часто и только там, где никого нет. Если получается – выезжайте за город. Нет – просто идите туда, где никого нет. Видите, что кто-то идёт – разворачивайтесь и идите в другую сторону. Если и там кто-то есть, ничего – у вас ещё есть 2 стороны.

2. Гуляйте! Но не часто и только там, где никого нет. Если получается – выезжайте за город. Нет – просто идите туда, где никого нет. Видите, что кто-то идёт – разворачивайтесь и идите в другую сторону. Если и там кто-то есть, ничего – у вас ещё есть 2 стороны. 3. Включайте детям мультики! Если они пару часов в день посмотрят мультфильмы, а вы в это время расслабитесь и вернете себе былое состояние «адекватности», будет здорово.

4. Дайте возможность детям играться самим! Постоянное внимание, даже энергетически, напрягает кого-угодно.

5. Сейчас только для пап: доверьте принятие решений и воспитание ребенка жене. И не спорьте! Никогда. Это бессмысленно. И безрезультатно. И ничего вы ей не докажите.

6. Научите сына играть в PlayStation! У вас будет компаньон и время игры будет засчитано вам как «время, проведённое с сыном». Если у вас дочка, то сочувствую...

7. Помните, что моему сыну всего лишь 1 год и 2 месяца. И я ещё многого не понимаю, как отец. Поэтому, решайте сами, слушать меня или нет.

Юрий Громовой

Советы пап из "Мамахохотала": как не сойти с ума с детьми на карантине пресс-служба

1. Мой вам совет – купите скотч. Нужная вещь в хозяйстве, да и в воспитании детей тоже помогает.

2. Скажите ребенку: «Сейчас карантин и нужно носить маски!». Маску сделать из того же скотча.

3. Можно поиграть с ребёнком в игру, например, в молчанку.

4. Из стандартных советов: можно поиграть в прятки. Скажите ребенку, чтобы прятался, а вы будете считать до 12000.

5. Также, играя в прятки, можете спрятаться в погреб. Особенно хорошо – если погреб у вас винный.

6. Советую игру «Диего го го» – 5 сезонов по 30 мультиков, длительностью по 25 минут. Вот и считайте сколько у вас свободного времени.

7. Можно просто закрыться в туалете со словами «Я пошел изобретать вакцину от коронавируса».

8. Есть такая хорошая штука, называется «беруши». Погуглите, помогает!

9. Я переношу карантин спокойно. У меня на огороде растет ромашка, мелиса, мята и тимьян. Жаль, «Корвалол» не растёт, но и так все спокойно.

10. Главное потом не забыть сказать спасибо карантину за то, что у нас есть уникальная возможность каждый день быть со своими детьми дома!

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