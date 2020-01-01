Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Советы пап из "Мамахохотала": как не сойти с ума с детьми на карантине

Комментариев: 0
Актеры шоу "Мамахохотала" рассказали, как пережить карантин с детьми.
Советы пап из "Мамахохотала": как не сойти с ума с детьми на карантине
Советы пап из "Мамахохотала": как не сойти с ума с детьми на карантине
пресс-служба

Карантин – время непростое. Особенно, если вы оказались в четырех стенах со своей семьей. Руководитель шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Иван Мелашенко и актеры шоу Юрий Громовой, Алексей и Игорь Рева рассказали, как пережить этот сложный период с детьми и сделать так, чтобы любви в семье только прибавилось.

Иван Мелашенко

Советы пап из
Советы пап из "Мамахохотала": как не сойти с ума с детьми на карантине
пресс-служба

  • Читай также: Актриса Ирина Хоменко рассказала, как будет праздновать Пасху

    1. Играйте с детьми в игру «Камень и кони». Правила простые – вы прикидываетесь камнем и лежите на диване (главное – первым успеть сказать «чур, я камень»). А дети, как кони, должны бегать вокруг вас. Минут 15-20 покоя обеспечено, пока они не заподозрят неладное.
  • 2. Второй совет: «У мамы есть очень интересная история или сюрприз для тебя». Говорите эту фразу, ребенок в восторге убегает, а пока мама придумывает «очень интересную историю», можно выдохнуть.
  • 3. Минус второго совета – рано или поздно ребенок придет к вам с фразой – «мама сказала, что у тебя есть очень интересная история или сюрприз для меня». Один из вариантов, сказать, что сюрприз – это игра в «Камень и кони».
  • 4. «Папе нужно поработать». Универсальная штука, которая позволяет вам открыть компьютер, сделать важное лицо и получить свободное время. Возможно, придется объяснять, почему у папы во время работы в компьютере какие-то человечки бегают и стреляют, но тут уже сами выкручивайтесь.
  • 5.  Запомните, любой разговор с друзьями по видео связи – это не просто разговор, это важный конференц-колл с коллегами, папу в эти моменты отвлекать нельзя.
  • 6. «Сынок, хочешь поиграть в самую интересную игру в мире?» – «Конечно, папа» – «Покорми сестру».
  • 7. На самом деле, подумайте, возможно карантин с детьми – это лучшее время в вашей жизни, которое вы, на старости лет, будете вспоминать с ностальгией и улыбкой. Как минимум, игру «Камень и кони».

Алексей Рева

Советы пап из
Советы пап из "Мамахохотала": как не сойти с ума с детьми на карантине
пресс-служба

  • 1. Главное – не забывать кормить ребёнка. Голодный ребенок всегда непослушный, вредный, неусидчивый. Я не проверял, но уверен, что за толстым легче угнаться.
  •  2. Не мешать сыну, если он начал что-то делать. Даже если это будут попытки натянуть майку на диван – пусть делает, раз ему это интересно.
  •  3. Играя с ребенком, не забывайте и самим превращаться в детей. В этих играх не все сверхлогично.
  •  4. Хорошая игра прятки: нужно предложить ребёнку спрятаться на минут 15, чтобы отдохнуть. Чтобы растянуть это время, я, лежа на диване, приговариваю: «А где же это Саня? Куда ж он спрятался?».
  •  5. Ещё прикольная игра «Спорим». Это когда мы говорим друг-другу: «А спорим, ты не сможешь подпрыгнуть 20 раз?». И «на спор» выполняем. Когда ребёнок входит в азарт, начинают лететь фразы: «А спорим, ты не сможешь положить все игрушки на полки?», «А спорим, ты не сможешь вытереть всю пыль на твоем столе?», и т.д.
  •  6. Если с азартом неувязочка, то в силу вступают мотивационные схемы. Например, каждый день у малого есть лимит – 30 минут игры на телефоне. Но на протяжении дня он может этот лимит увеличивать: застелить кровать самостоятельно - +5 минут, поубирать в комнате – ещё +5 минут. На приём пищи у него есть 10 минут. Время, которое он сэкономил прибавляется ко времени игры. Сам встал, почистил зубы, переоделся и приготовил завтрак – теперь он определяет мой лимит с телефоном.
  •  7. Ещё у нас малой «гуляет на балконе». Если у вас застекленный балкон, то это, с немалым, дополнительный час свободного времени.
  •  8. Напоминайте ребёнку, что у него есть мама.
  •  9. Когда справились с предыдущим, дальше нужно постараться не напоминать о себе. Лучшие варианты: шкаф, под кровать, в куче хлама на балконе или притвориться мёртвым.
  •  10. Если справились с двумя последними, то предыдущие 7 можно и не использовать.

Игорь Рева

Советы пап из
Советы пап из "Мамахохотала": как не сойти с ума с детьми на карантине
пресс-служба

  • 1. Не напрягайтесь! В замкнутом пространстве ребёнок всегда становится более вспыльчивым. Стратегия: «я хороший отец (мать)» – это поведение временное и не связано с моей «компетенцией» родителя.

  • Читай также: Вместе со звездами и спортсменами: Евгений Янович рассказал, как снова оказался за партой

    2. Гуляйте!  Но не часто и только там, где никого нет.  Если получается – выезжайте за город. Нет – просто идите туда, где никого нет. Видите, что кто-то идёт – разворачивайтесь и идите в другую сторону. Если и там кто-то есть, ничего – у вас ещё есть 2 стороны.
  • 3. Включайте детям мультики! Если они пару часов в день посмотрят мультфильмы, а вы в это время расслабитесь и вернете себе былое состояние «адекватности», будет здорово.
  • 4. Дайте возможность детям играться самим! Постоянное внимание, даже энергетически, напрягает кого-угодно.
  • 5. Сейчас только для пап: доверьте принятие решений и воспитание ребенка жене. И не спорьте! Никогда. Это бессмысленно. И безрезультатно. И ничего вы ей не докажите.
  • 6. Научите сына играть в PlayStation! У вас будет компаньон и время игры будет засчитано вам как «время, проведённое с сыном». Если у вас дочка, то сочувствую...
  • 7. Помните, что моему сыну всего лишь 1 год и 2 месяца. И я ещё многого не понимаю, как отец. Поэтому, решайте сами, слушать меня или нет.

Юрий Громовой

Советы пап из
Советы пап из "Мамахохотала": как не сойти с ума с детьми на карантине
пресс-служба

  • 1. Мой вам совет – купите скотч. Нужная вещь в хозяйстве, да и в воспитании детей тоже помогает.
  • 2. Скажите ребенку: «Сейчас карантин и нужно носить маски!». Маску сделать из того же скотча.
  • 3. Можно поиграть с ребёнком в игру, например, в молчанку.
  • 4. Из стандартных советов: можно поиграть в прятки. Скажите ребенку, чтобы прятался, а вы будете считать до 12000.
  • 5. Также, играя в прятки, можете спрятаться в погреб. Особенно хорошо – если погреб у вас винный.
  • 6. Советую игру «Диего го го» – 5 сезонов по 30 мультиков, длительностью по 25 минут. Вот и считайте сколько у вас свободного времени.
  • 7. Можно просто закрыться в туалете со словами «Я пошел изобретать вакцину от коронавируса».
  • 8. Есть такая хорошая штука, называется «беруши». Погуглите, помогает!
  • 9. Я переношу карантин спокойно. У меня на огороде растет ромашка, мелиса, мята и тимьян. Жаль, «Корвалол» не растёт, но и так все спокойно.
  • 10. Главное потом не забыть сказать спасибо карантину за то, что у нас есть уникальная возможность каждый день быть со своими детьми дома!

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Мамахохотала, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь