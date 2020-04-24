Знаменитость, которую недавно засняли без макияжа папарацци, записала ролик в естественном виде .

"Это точно Кайли?": В Сети обсуждают look миллиардерши Дженнер без макияжа instagram.com/kyliejenner

Читай также: “Фигура - мечта“: Самая высокооплачиваемая модель показала фото в бикини

Американская бизнесвумен и бьюти-могул 22-летняя Кайли Дженнер поразила Сеть переменой во внешности. В Инстаграм девушка добавила видео, на котором появилась без привычного яркого макияжа и со “своими“ волосами - и стоит отметить, что Кайли очень отличается от своего привычного образа.

Судя по всему, такое “разоблачение“ стильная красотка решила сделать после того, как Сеть облетели ее недавние снимки, сделанные на днях папарацци. В кадре знаменитость также засветилась совсем без косметики и наращенных волос. Более того - фигура Кайли на фото папарацци выглядела тоже, мягко говоря, по-другому.

После настоящего шквала критики в свой адрес, знаменитость решила записать видео, в котором также появилась, что называется, без прикрас. Кайли, которую упрекали в создании нереалистичного образа “кукольной“ красотки и злоупотреблении фотошопом, блистала в кадре натуральной красотой, одетая в простенький домашний наряд с рисунками “авокадо“.

Читай также: Белла Хадид сняла всю одежду для web-фотосессии

Но на публику ведь не угодишь: не успела Кайли показать на видео свою естественную красоту - как на нее снова обрушился шквал комментариев тех. кого возмутили нарощенные ногти и ресницы богачки - поскольку недавно Кайли призывала отказаться от таких “бьюти-элементов“ в карантин.

К слову, кто забыл, как Кайли Дженнер обычно выглядит на фото - предлагаем посмотреть подборку ярких снимков красотки с макияжем:

"Это точно Кайли?": В Сети обсуждают look миллиардерши Дженнер без макияжа instagram.com/kyliejenner

"Это точно Кайли?": В Сети обсуждают look миллиардерши Дженнер без макияжа instagram.com/kyliejenner

"Это точно Кайли?": В Сети обсуждают look миллиардерши Дженнер без макияжа instagram.com/kyliejenner

"Это точно Кайли?": В Сети обсуждают look миллиардерши Дженнер без макияжа instagram.com/kyliejenner

"Это точно Кайли?": В Сети обсуждают look миллиардерши Дженнер без макияжа instagram.com/kyliejenner

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер планирует стать многодетной матерью.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.