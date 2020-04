"Это точно Кайли?": В Сети обсуждают look миллиардерши Дженнер без макияжа

Читай также: “Фигура - мечта“: Самая высокооплачиваемая модель показала фото в бикини

Американская бизнесвумен и бьюти-могул 22-летняя Кайли Дженнер поразила Сеть переменой во внешности. В Инстаграм девушка добавила видео, на котором появилась без привычного яркого макияжа и со “своими“ волосами - и стоит отметить, что Кайли очень отличается от своего привычного образа.

Судя по всему, такое “разоблачение“ стильная красотка решила сделать после того, как Сеть облетели ее недавние снимки, сделанные на днях папарацци. В кадре знаменитость также засветилась совсем без косметики и наращенных волос. Более того - фигура Кайли на фото папарацци выглядела тоже, мягко говоря, по-другому.

#KylieJenner looks like she took the day off from #culturalappropriation #Kardashians #kylie pic.twitter.com/AFC6JVrR2p