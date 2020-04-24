"Это точно Кайли?": В Сети обсуждают look миллиардерши Дженнер без макияжа
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Американская бизнесвумен и бьюти-могул 22-летняя Кайли Дженнер поразила Сеть переменой во внешности. В Инстаграм девушка добавила видео, на котором появилась без привычного яркого макияжа и со “своими“ волосами - и стоит отметить, что Кайли очень отличается от своего привычного образа.
Судя по всему, такое “разоблачение“ стильная красотка решила сделать после того, как Сеть облетели ее недавние снимки, сделанные на днях папарацци. В кадре знаменитость также засветилась совсем без косметики и наращенных волос. Более того - фигура Кайли на фото папарацци выглядела тоже, мягко говоря, по-другому.
#KylieJenner looks like she took the day off from #culturalappropriation #Kardashians #kylie pic.twitter.com/AFC6JVrR2p— RealHousewifeOfOklahoma (@oklaReal) April 22, 2020
После настоящего шквала критики в свой адрес, знаменитость решила записать видео, в котором также появилась, что называется, без прикрас. Кайли, которую упрекали в создании нереалистичного образа “кукольной“ красотки и злоупотреблении фотошопом, блистала в кадре натуральной красотой, одетая в простенький домашний наряд с рисунками “авокадо“.
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Но на публику ведь не угодишь: не успела Кайли показать на видео свою естественную красоту - как на нее снова обрушился шквал комментариев тех. кого возмутили нарощенные ногти и ресницы богачки - поскольку недавно Кайли призывала отказаться от таких “бьюти-элементов“ в карантин.
К слову, кто забыл, как Кайли Дженнер обычно выглядит на фото - предлагаем посмотреть подборку ярких снимков красотки с макияжем:
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер планирует стать многодетной матерью.
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