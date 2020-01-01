Известный шеф-повар и ведущий показал, как выглядел 30 лет назад.

Как выглядел судья "МастерШефа" Эктор Хименес-Браво в 18 лет - архивное фото instagram.com/hectorjimenezbravo

Известный украинский шеф-повар, бизнесмен и телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с подписчиками архивной фотографией 30-летней давности.

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Так, на своей странице в Инстаграм судья кулинарного шоу “МастерШеф“ опубликовал снимок в джинсах и голым торсом позирует в в Колумбийских Андах. По словам Эктора, кадр был сделан в 1990 году, когда ему было 18 лет.

“Про моє життя можна писати книгу у двох томах: життя на 4 континентах, 3 війни, 3 рази на межі життя і смерті, шалене кохання та розчарування, бізнес та телебачення і звісно готування на сотнях різних кухонь світу. В житті є сумні і страшні моменти, але ми сильніші, ніж думаємо. Головне дивитись прямо і не звертати увагу на перешкоди“, - поделился воспоминаниями Хименес-Браво.

Как выглядел судья "МастерШефа" Эктор Хименес-Браво в 18 лет instagram.com/hectorjimenezbravo

Биографии всех участников шоу “МастерШеф. Профессионалы-2” можно посмотреть здесь.

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