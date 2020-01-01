Модель поучаствовала в эффектной съемке, не выходя из дома.

Белла Хадид сняла всю одежду для web-фотосессии instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель Белла Хадид поучаствовала в яркой фотосессии в карантин, не покидая пределы своего дома. В Инстаграм звезда добавила эффектные фото, которые были сделаны, судя по всему, через web-камеру. Белла появляется в кадре с брендовыми сумками в довольно пикантных образах. Так, часть look-ов Хадид частично обнажают ее грудь, а на одном из кадров она позирует и вовсе без одежды, прикрывшись крупным редикюлем.

Дома / благодаря моим друзьям-ангелам Саймону и @blackpierreange ... Лучшие несколько часов ... 💛 Повторное подключение .... 💛, - написала Белла.

Белла Хадид сняла всю одежду для web-фотосессии instagram.com/bellahadid

Белла Хадид сняла всю одежду для web-фотосессии instagram.com/bellahadid

Белла Хадид сняла всю одежду для web-фотосессии instagram.com/bellahadid

Белла Хадид сняла всю одежду для web-фотосессии instagram.com/bellahadid

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