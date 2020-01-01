Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Белла Хадид сняла всю одежду для web-фотосессии

Комментариев: 0
Модель поучаствовала в эффектной съемке, не выходя из дома.

Белла Хадид сняла всю одежду для web-фотосессии
Белла Хадид сняла всю одежду для web-фотосессии
instagram.com/bellahadid

Читай также: Соня Плакидюк: “Победить в “Топ-модели по-украински“ должна была я“

Американская супермодель Белла Хадид поучаствовала в яркой фотосессии в карантин, не покидая пределы своего дома. В Инстаграм звезда добавила эффектные фото, которые были сделаны, судя по всему, через web-камеру. Белла появляется в кадре с брендовыми сумками в довольно пикантных образах. Так, часть look-ов Хадид частично обнажают ее грудь, а на одном из кадров она позирует и вовсе без одежды, прикрывшись крупным редикюлем.

Дома / благодаря моим друзьям-ангелам Саймону и @blackpierreange ... Лучшие несколько часов ... 💛 Повторное подключение .... 💛, - написала Белла.

Белла Хадид сняла всю одежду для web-фотосессии
Белла Хадид сняла всю одежду для web-фотосессии
instagram.com/bellahadid

Белла Хадид сняла всю одежду для web-фотосессии
Белла Хадид сняла всю одежду для web-фотосессии
instagram.com/bellahadid

Белла Хадид сняла всю одежду для web-фотосессии
Белла Хадид сняла всю одежду для web-фотосессии
instagram.com/bellahadid

Белла Хадид сняла всю одежду для web-фотосессии
Белла Хадид сняла всю одежду для web-фотосессии
instagram.com/bellahadid

Ранее мы писали о моделях с самой необычной внешностью. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Белла Хадид, обнажение, голые фото, модели
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь