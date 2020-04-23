Лободу в очередной раз признали лучшей артисткой в России - видео
Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода, которая уже около 5 лет живет и строит карьеру в РФ, похвасталась новыми наградами. “Суперзвезду“ в очередной раз признали лучшей артисткой в России.
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На своей странице в Инстаграм Светлана сообщила фанам, что выиграла сразу в трех номинациях престижной музыкальной премии “Звуковая дорожка“ (“ZD AWARDS“). Певица стала победительницей в категориях “Артист года“, “Альбом года“ и “Sexy”. Лобода отметила, что уже четыре года подряд получает награды премии “Звуковая дорожка“.
“А вот и первые премии 2020 🤘 И пусть на модной сегодня “удаленке“, но от того не менее ценные.
Спасибо Артуру Гаспаряну @artur_gasparyan_mk, #zdawards и всем читателям газеты "Московский Комсомолец" за признание уже 4 года подряд. 🔥🔥
Наши премии :🙀
#АртистГОДА
#АльбомГода «SOLDOUT”
#номинация “Sexy”, - написала Лобода.
И пусть на модной сегодня «удаленке», но от того не менее ценные. Спасибо Артуру Гаспаряну @artur_gasparyan_mk , #zdawards и всем читателям газеты «Московский Комсомолец» за признание уже 4 года подряд. 🔥🔥 Наши премии :🙀 #АртистГОДА #АльбомГода «SOLDOUT” #номинация “Sexy”
Напомним, ранее Лобода взбудоражила Сеть постельным фото.
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А что, у м0ск0витских свиней, своих талантов нет, только варяги, пришлые?
Быдло еб..ное! Выблядки генетические
ПРОКАЦАПС КАЯ ПОТАСКУХА!
НАСРАТЬ НА КАЦАПСТАН!!!!!!!!!!!!