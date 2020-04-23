Лободу в очередной раз признали лучшей артисткой в России - видео

Певица похвасталась сразу тремя наградами престижной российской премии.

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода, которая уже около 5 лет живет и строит карьеру в РФ, похвасталась новыми наградами. “Суперзвезду“ в очередной раз признали лучшей артисткой в России.

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На своей странице в Инстаграм Светлана сообщила фанам, что выиграла сразу в трех номинациях престижной музыкальной премии “Звуковая дорожка“ (“ZD AWARDS“). Певица стала победительницей в категориях “Артист года“, “Альбом года“ и “Sexy”. Лобода отметила, что уже четыре года подряд получает награды премии “Звуковая дорожка“.

“А вот и первые премии 2020 🤘 И пусть на модной сегодня “удаленке“, но от того не менее ценные.

Спасибо Артуру Гаспаряну @artur_gasparyan_mk, #zdawards и всем читателям газеты "Московский Комсомолец" за признание уже 4 года подряд. 🔥🔥

Наши премии :🙀

#АртистГОДА

#АльбомГода «SOLDOUT”

#номинация “Sexy”, - написала Лобода.

Напомним, ранее Лобода взбудоражила Сеть постельным фото.

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