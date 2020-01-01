На съемках шоу Нового канала "Кто против блондинок?" юморист Иван Люленов увидел сходство ведущей с певцом .

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Не секрет, что Леся любит петь. Да и голос у нее хороший. Звезда Нового канала сама записала саундтрек «Ями на дорогах» к программе «Le Маршрутка». А на днях она представила коллаборацию с культовой группой PATSYKI Z FRANEKA – англоязычный сингл #Stayathome. Показала свои вокальные данные Леся в программе «Кто против блондинок?» и звездному гостю «лигасмешнику» Ивану Люленову. Тот сравнил ее с Олегом Винником.

– Золотыми волосами они точно с ним похожи, – говорит Ваня. – А еще, совсем чуточку, – голосом. Леся тоже красиво поет.

Лесю Никитюк сравнили с Олегом Винником пресс-служба

– Знаете, как сильно девушки кричат на концертах Олега? – смеется Леся Никитюк. – Пришлось приглашать не одного священника, а целую группу: весь Почаев съехался с кадилами.

В игре против блондинок Ване выпал вопрос о белокуром певце. О том, что в 2018 году жители Ивано-Франковска зарегистрировали электронную петицию с требованием освятить городской стадион после концерта Олега Винника.

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На вопрос о Виннике Ваня ответил верно. Но, в общем, в игре ему не везло. В итоге юморист проиграл блондинкам. Зато повезло Лесе в карьере певицы. Когда вышла первая песня, ведущая Нового канала шутила, что осталось записать девять хитов до полноценного альбома. Судя по темпам, скоро она будет собирать стадионы, как Олег Винник.

Какие еще таланты скрывает Леся Никитюк – смотрите каждый вторник в шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк записала песню на английском.

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