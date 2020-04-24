Марина Потапова отметила, что справка, которая "гуляет" в сети - фейк.

Официально: Представитель Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

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Уже больше года имя актрисы Анастасии Заворотнюк не пропадает из заголовков СМИ и публикаций в соцсетях. Звезда сериалов, которая, по неподтвержденным данным, с января 2019 проходит серьезное лечение от рака в московских клиниках, становится жертвой постоянных домыслов и фейков. Из-за того, что семья и официальные представители актрисы зачастую не комментируют состояние здоровья Заворотнюк - слухи плодятся самые разные.

Так, накануне в Сеть попала справка некоего врача и снимок справки с диагнозом артистки. В нем указано, что у Заворотнюк глиобластома (рак головного или спинного мозга -ред.). К слову, многие пользователи Сети сразу же обратили внимание на то, что документ неправильно оформлен - на нем не проставлен номер, а печать размыта.

На этот раз официальный представитель Заворотнюк Марина Потапова прокомментировала ситуацию, заявив в интервью “Московскому комсомольцу“, что справка, попавшая в Сеть - фейк. Кроме того, на официальной странице поддержки Анастасии Заворотнюк в Инстаграм опровергли еще один слух и отметили, что артистка никогда не лечилась с помощью нового препарата Кейтруда.

Официально: Представитель Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

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