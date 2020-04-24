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Официально: Представитель Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Комментариев: 3
Марина Потапова отметила, что справка, которая "гуляет" в сети - фейк.

Официально: Представитель Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Официально: Представитель Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

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Уже больше года имя актрисы Анастасии Заворотнюк не пропадает из заголовков СМИ и публикаций в соцсетях. Звезда сериалов, которая, по неподтвержденным данным, с января 2019 проходит серьезное лечение от рака в московских клиниках, становится жертвой постоянных домыслов и фейков. Из-за того, что семья и официальные представители актрисы зачастую не комментируют состояние здоровья Заворотнюк - слухи плодятся самые разные. 

Так, накануне в Сеть попала справка некоего врача и снимок справки с диагнозом артистки. В нем указано, что у Заворотнюк глиобластома (рак головного или спинного мозга -ред.). К слову, многие пользователи Сети сразу же обратили внимание на то, что документ неправильно оформлен - на нем не проставлен номер, а печать размыта.

На этот раз официальный представитель Заворотнюк Марина Потапова прокомментировала ситуацию, заявив в интервью “Московскому комсомольцу“, что справка, попавшая в Сеть - фейк. Кроме того, на официальной странице поддержки Анастасии Заворотнюк в Инстаграм опровергли еще один слух и отметили, что артистка никогда не лечилась с помощью нового препарата Кейтруда.

Официально: Представитель Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Официально: Представитель Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

Ранее мы писали, что Анна Заворотнюк рассказала о годовалой сестре Миле. 

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Теги: Анастасия Заворотнюк, фейк, рак, справка
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  24.04.2020, 16:35
Оценка:  0
гость
Приближается годовщина ритуального самосожжения кацапской мрази в одесском Доме профсоюзов!
Помолимся за то, чтобы души этих подонков горели вечно в аду, ибо хороший московит - мертвый московит!
А потомки их, были прокляты до седьмого колена! Аминь
гость  (аноним)  24.04.2020, 16:34
Оценка:  0
гость
КАЦАПСКАЯ ТУПАЯ ПИ...ДА!
НАСРАТЬ НА КАЦАПСТАН!!!!!!!!!
pусский  (аноним)  24.04.2020, 16:09
Оценка:  0
pусский
Раз официальных сообщений о смерти нет - пациент скорее жив, чем мёртв! А злорадным украм лучше следить за Мариуполем и Бердянском - скоро они отомрут у Украины и возродятся в составе России.
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