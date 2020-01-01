Звезды телеканала 1+1 приняли участие в карантинном челлендже #ИзоИзоляция.

Теледущие утреннего шоу Сніданок з 1+1 - Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Егор Гордеев, ведущий Сніданок.Вихідний Александр Попов и ведущие ТСН Соломия Витвицкая и Лидия Таран приняли участие в карантинном Челлендже #ИзоИзоляция и продемонстрировали свою интерпретацию известных картин.

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В сети появился новый челлендж #ИзоИзоляция или #artisolation. Его суть заключается в том, чтобы повторить образы музейных картин самых популярных художников в реальности с помощью фантазии и подручных материалов, а также цветовой гаммы одежды.

Основала этот челлендж Екатерина Брудная-Челядинова. Она покрасила бороду мужа в рыжий цвет, надела на него шляпу, сфотографировала, рядом разместила портрет Ван Гога и опубликовала в соцсети Facebook. Пользователи отметили сходство между фотографиями. Поддержать идею Екатерина предложила своей подруге Наталье Соколовой. А уже через несколько дней флешмоб #ИзоИзоляция собрал более 6000 человек по всему миру.

Телеведущие 1+1 медиа также присоединились к этому карантинному флешмобу. Так ведущий Сніданок з 1+1 Егор Гордеев и его коллега Неля Шовкопляс воссоздали картину Гранта Вуда “Американская готика“, которой уже 90 лет.

Известные телеведущие поддержали творческий флешмоб #ИзоИзоляция пресс-служба

Кроме того, Егор Гордеев попытался повторить портрет Ван Гога.

“Потеряв уже пятый подарок на день рождения из-за карантина, до сих пор не отрезал себе ухо и, даже, не выколол глаз“, - прокомментировал свою фотографию Егор.

Известные телеведущие поддержали творческий флешмоб #ИзоИзоляция пресс-служба

А популярный ведущий Руслан Сеничкин “спрятался за яблоком“, чтобы воспроизвести одно из самых известных и загадочных полотен бельгийца Рене Магритта “Сын человеческий“.

Известные телеведущие поддержали творческий флешмоб #ИзоИзоляция пресс-служба

Его коллега телеведущая Людмила Барбир присоединилась к флешмобу и изобразила картину Пабло Пикассо “Любительница абсента“.

Известные телеведущие поддержали творческий флешмоб #ИзоИзоляция пресс-служба

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Сніданок.Вихідний тоже поддержал художественный флешмоб. Ведущий Александр Попов оживил картину Эдуарда Мане “Сливовица“ в стиле импрессионизма.

Известные телеведущие поддержали творческий флешмоб #ИзоИзоляция пресс-служба

Флешмоб “Картины оживают“ поддержали и телеведущие ТСН. Соломия Витвицкая и Лидия Таран попытались отразить картину Леонардо да Винчи “Дама с горностаем“.

“Карантинные флешмобы затягивают“, - признается Соломия.

Известные телеведущие поддержали творческий флешмоб #ИзоИзоляция пресс-служба

“Горностая не было, пришлось эксплуатировать шиншиллу. Со средневековой одеждой тоже не сложилось, вышла свободная реминисценция на тему мировой классики “, - прокомментировала Лидия.

Известные телеведущие поддержали творческий флешмоб #ИзоИзоляция пресс-служба

Напомним, что ведущая Соломия Витвицкая проводит свой собственный флешмоб #КрасивийКарантин. Суть его заключается в том, чтобы публиковать красивые домашние фото в соцсети Instagram под хэштегом #КрасивийКарантин и поддерживать друг друга во время карантина.

Ранее Алена Винницкая забавно станцевала под хит Потапа - кто еще засветился в #noxoxochallenge.

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