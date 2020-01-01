Известные телеведущие поддержали творческий флешмоб #ИзоИзоляция
Теледущие утреннего шоу Сніданок з 1+1 - Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Егор Гордеев, ведущий Сніданок.Вихідний Александр Попов и ведущие ТСН Соломия Витвицкая и Лидия Таран приняли участие в карантинном Челлендже #ИзоИзоляция и продемонстрировали свою интерпретацию известных картин.
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В сети появился новый челлендж #ИзоИзоляция или #artisolation. Его суть заключается в том, чтобы повторить образы музейных картин самых популярных художников в реальности с помощью фантазии и подручных материалов, а также цветовой гаммы одежды.
Основала этот челлендж Екатерина Брудная-Челядинова. Она покрасила бороду мужа в рыжий цвет, надела на него шляпу, сфотографировала, рядом разместила портрет Ван Гога и опубликовала в соцсети Facebook. Пользователи отметили сходство между фотографиями. Поддержать идею Екатерина предложила своей подруге Наталье Соколовой. А уже через несколько дней флешмоб #ИзоИзоляция собрал более 6000 человек по всему миру.
Телеведущие 1+1 медиа также присоединились к этому карантинному флешмобу. Так ведущий Сніданок з 1+1 Егор Гордеев и его коллега Неля Шовкопляс воссоздали картину Гранта Вуда “Американская готика“, которой уже 90 лет.
Кроме того, Егор Гордеев попытался повторить портрет Ван Гога.
“Потеряв уже пятый подарок на день рождения из-за карантина, до сих пор не отрезал себе ухо и, даже, не выколол глаз“, - прокомментировал свою фотографию Егор.
А популярный ведущий Руслан Сеничкин “спрятался за яблоком“, чтобы воспроизвести одно из самых известных и загадочных полотен бельгийца Рене Магритта “Сын человеческий“.
Его коллега телеведущая Людмила Барбир присоединилась к флешмобу и изобразила картину Пабло Пикассо “Любительница абсента“.
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Сніданок.Вихідний тоже поддержал художественный флешмоб. Ведущий Александр Попов оживил картину Эдуарда Мане “Сливовица“ в стиле импрессионизма.
Флешмоб “Картины оживают“ поддержали и телеведущие ТСН. Соломия Витвицкая и Лидия Таран попытались отразить картину Леонардо да Винчи “Дама с горностаем“.
“Карантинные флешмобы затягивают“, - признается Соломия.
“Горностая не было, пришлось эксплуатировать шиншиллу. Со средневековой одеждой тоже не сложилось, вышла свободная реминисценция на тему мировой классики “, - прокомментировала Лидия.
Напомним, что ведущая Соломия Витвицкая проводит свой собственный флешмоб #КрасивийКарантин. Суть его заключается в том, чтобы публиковать красивые домашние фото в соцсети Instagram под хэштегом #КрасивийКарантин и поддерживать друг друга во время карантина.
Ранее Алена Винницкая забавно станцевала под хит Потапа - кто еще засветился в #noxoxochallenge.
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