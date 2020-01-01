Эксперт модельного реалити объяснила, почему не помнит имен победителей проекта.

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Fashion-фотограф Соня Плакидюк является постоянным экспертом модельных реалити Нового канала с 2014 года. За это время через нее прошло почти 100 участников «Супермодели по-украински» и «Топ-модели по-украински» — не удивительно, что помнит она не всех.

Но во время съемок спецпроекта «Эксперты на карантине» выяснилось, что Соня не помнит даже имен победительниц! Из шести сезонов fashion-фотограф выделила только Машу Гребенюк и Викторию Маремуху, которая была не победительницей, а финалисткой второго сезона «Супермодели по-украински». Но и такой забывчивости эксперта нашлось объяснение.



Соня Плакидюк: «Победить в «Топ-модели по-украински» должна была я» пресс-служба

— Я просто постоянно рефлексирую по этому поводу: думаю, что победительницей «Топ-модели по-украински» или «Супермодели по-украински» должна была стать я. Сколько уже наряжаюсь на эти финалы, а победить в проекте никак не могу, — смеется Плакидюк.

Кстати, увидеть победительницу третьего сезона «Топ-модели по-украински» Машу Гребенюк вы можете в новом выпуске «Экспертов на карантине». Почему она сделала патчи из салями? Как бы модель выглядела на пробах «Джокера»? Какие вещи она привезла из Ирландии? Ответы на эти вопросы вы найдете на YouTube-канале Нового канала.



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