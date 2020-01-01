Что читают украинские звезды: Рэперша Alyona Alyona назвала ТОП-5 любимых книг

Знаменитая украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, подсказала подписчикам, чем заняться на карантине. По случаю Всемирного дня книги звезда опубликовала список своих любимых произведений.

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Так, на своей странице в Инстаграм рэперша разместила ТОП-5 книг, которые внесли весомый вклад в ее развитие и которые ее вдохновили. К публикации Alyona Alyona добавила пикантную публикацию, где она прикрыла обнаженную грудь книгой.

ТОП-5 любимых книг певицы Alyona Alyona:

📘Люко Дашвар - Село не люди. Улюблена письменниця. Її книги про нас з вами. Люди такі люди.

📙Чак Поланік - Чарівна ти. Знаю, що в світі існує багато теорій змови. Тут висвітлена одна з них. Цікаво і незвично.

📗Дуглас Коупленд - Покоління Х. Шукати себе і знайти, зрозуміти старших, обійняти їх світ - я б назвала то посібником.

📕Лоран Гунель - Бог завжди подорожує інкогніто. Такий собі особистісний тренінг з сюжетом. Комплекс меншовартості дуже близький Українцям.

📙Екгарт Толле - Сила моменту тепер. Всі ми говоримо з собою в думках. А чи справді з собою? Відповіді тут.