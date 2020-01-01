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"Огородница, сериальщица и веселушка”: Луценко поразила образами в карантин

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Ведущая "Зважені і щасливі" развеселила Сеть домашними фото .

"Огородница, сериальщица и веселушка”: Луценко поразила образами в карантин
instagram.com/anitasporty

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Ведущая популярного телепроекта "Зважені і щасливі", тренер Анита Луценко развеселила Сеть домашними образами в карантин. В Инстаграм знаменитость добавила несколько фото, на которых предстала в амплуа "мамы-веселушки", переодевшейся в яркого единорога, любительницы сериалов с огуречной маской на лице, а также "домохозяйки" с огромной лейкой для поливки растений.

Парочка домашних образов от @pumasportstyle @pumawomen на карантине: огородница, сериальщица, мама -“веселушка”😅, - подписала снимки Луценко.

"Огородница, сериальщица и веселушка”: Луценко поразила образами в карантин
instagram.com/anitasporty

"Огородница, сериальщица и веселушка”: Луценко поразила образами в карантин
instagram.com/anitasporty

"Огородница, сериальщица и веселушка”: Луценко поразила образами в карантин
instagram.com/anitasporty

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Фолловеры Аниты отметили, что их очень позабавили фото и похвалили телеведущую за умение создавать настроение дома: 

  • Последнее фото 🦖 — отпад 😂
  • Вот это экология очистилась, что аж динозавры вернулись!
  • Чтоб я такая красивая на полу с ребенком лежала 😁
  • Сногсшибательно выглядите 😍идеальные образы и вы в них 👍🏼 даже захотелось творить 🙈
  • Анита, как у меня дома сфоткались 🙈🤣
  • Фото з огірковою маскою🔥
  • Красотка! С подушкой под пояс нехватает 🔥🔥🔥🔥
  • Верните ребенку игрушки)))
  • Все образы супер🔥Я б сказала:Счастье,в мелочах!😊, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анита Луценко рассказала, как не переедать на карантине. 

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Теги: карантин, Анита Луценко, звезды дома
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Источник: IVONА bigmir)net

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