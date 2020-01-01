Ведущая "Зважені і щасливі" развеселила Сеть домашними фото .

"Огородница, сериальщица и веселушка”: Луценко поразила образами в карантин instagram.com/anitasporty

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Ведущая популярного телепроекта "Зважені і щасливі", тренер Анита Луценко развеселила Сеть домашними образами в карантин. В Инстаграм знаменитость добавила несколько фото, на которых предстала в амплуа "мамы-веселушки", переодевшейся в яркого единорога, любительницы сериалов с огуречной маской на лице, а также "домохозяйки" с огромной лейкой для поливки растений.

Парочка домашних образов от @pumasportstyle @pumawomen на карантине: огородница, сериальщица, мама -“веселушка”😅, - подписала снимки Луценко.

"Огородница, сериальщица и веселушка”: Луценко поразила образами в карантин instagram.com/anitasporty

"Огородница, сериальщица и веселушка”: Луценко поразила образами в карантин instagram.com/anitasporty

"Огородница, сериальщица и веселушка”: Луценко поразила образами в карантин instagram.com/anitasporty

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Фолловеры Аниты отметили, что их очень позабавили фото и похвалили телеведущую за умение создавать настроение дома:

Последнее фото 🦖 — отпад 😂

Вот это экология очистилась, что аж динозавры вернулись!

Чтоб я такая красивая на полу с ребенком лежала 😁

Сногсшибательно выглядите 😍идеальные образы и вы в них 👍🏼 даже захотелось творить 🙈

Анита, как у меня дома сфоткались 🙈🤣

Фото з огірковою маскою🔥

Красотка! С подушкой под пояс нехватает 🔥🔥🔥🔥

Верните ребенку игрушки)))

Все образы супер🔥Я б сказала:Счастье,в мелочах!😊, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анита Луценко рассказала, как не переедать на карантине.

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