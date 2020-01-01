Очень активно: Молодая невеста Виктора Павлика показала совместный досуг
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Невеста украинского певца 54-летнего Виктора Павлика, которая младше суженного почти вдвое, показала, как они вместе проводят досуг. Оказывается, по части активного времяпрепровождения, Павлик ничуть не уступает молодой возлюбленной Екатерине Репяховой.
В Инстаграм девушка добавила несколько видео, на которых показала поездку с Павликом на природу - влюбленные добирались в лес на мотоцикле, перекусив по дороге жареной курочкой и “пепси“.
И жених, и невеста смотрятся в кадре очень атмосферно и буквально светятся от счастья.
Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова призналась, что может помешать ее свадьбе в июне 2020.
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