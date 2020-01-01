"Преподаватели очень классные": Алла Костромичева вернулась за парту

Супермодель приняла участие в съемках видеоурока для "Всеукраинской школы онлайн".

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Карантин — это совсем не каникулы и не повод пропускать занятия в школе. Поэтому в начале апреля в Украине стартовала «Всеукраинская школа онлайн» для 5-11 классов. Теперь школьников обучают по телевизору, а их соседями по парте становятся звезды. Таким образом за школьную скамью вернулась ведущая реалити Нового канала «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева.

— Когда меня пригласили поучаствовать в этом прекрасном проекте, я с радостью согласилась. Очень здорово, что ребята быстро отреагировали и отсняли материал, чтобы школьная программа оказалась в свободном доступе, — говорит супермодель. — Хорошо, что из-за карантина учебный процесс не остановился.

Алла Костромичева вернулась за парту пресс-служба

В рамках проекта Алла посетила урок химии для восьмых классов и геометрии для 11-х.

— Я не выбирала уроки, но очень обрадовалась, когда узнала, что пойду на химию и геометрию. Технические науки всегда давались мне лучше, я испытываю к ним теплые чувства, а геометрия — вообще мой любимый предмет, — улыбается Костромичева. — Оказалось, что я до сих пор помню, как решать химические уравнения и валентность элементов! Еще одно приятное открытие — в осознанном возрасте химия воспринимается намного интереснее, чем в восьмом классе.

Алла Костромичева вернулась за парту пресс-служба

Приятные впечатления остались у Аллы и от учителей.

— Преподаватели очень классные! Хотя по ним и было видно, что они переживали, но это понятно — для человека, который никогда не работал на камеру, это волнительный процесс, — говорит она. — Объясняют материал учителя очень хорошо, я получила удовольствие от этих съемок.

Алла Костромичева вернулась за парту пресс-служба

— В общем от школы у меня не лучшие воспоминания — из-за атмосферы, одноклассников, некоторых учителей. Моим преподавателям не очень удавалось привить любовь к истории, литературе, все было очень формально, — вспоминает ведущая Нового канала. — Сейчас же я попала в совершенно другое измерение. Прекрасно, что появилась возможность учиться в таком онлайн-режиме, ведь дети не просто читают учебники, а слушают учителей, которые доходчиво и систематизировано объясняют предмет.

Также супермодель отметила, что современное образование очень отличается от того, которое получала она. Причем в лучшую сторону.

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