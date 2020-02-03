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Какая красивая: В Сеть попало видео, где 15-летняя дочь Беллуччи поет под гитару

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15-летняя Дева Кассель сыграла на гитаре и спела песню на итальянском .

Какая красивая: В Сеть попало видео, где 15-летняя дочь Беллуччи поет под гитару
Какая красивая: В Сеть попало видео, где 15-летняя дочь Беллуччи поет под гитару
instagram.com/deva_cassellucci

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Дочь звезд мирового кинематографа Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 15-летняя Дева с самого рождения находится в центре всеобщего внимания: девушку пытаются сфотографировать папарацци, а каждое новое фото и видео юной знаменитости становится практически событием.

Еще бы, ведь это дочь не просто красавцев-актеров, но и секс-символов эпохи! Какое-то время Буллуччи неохотно делилась снимками как Девы, так и младшей дочери, 9-летней Леони Кассель, но теперь “старшенькая“ подросла и с удовольствием делает селфи и даже записывает коротенькие видео, которые попадают в соцсети на фан-странички знаменитого семейства.

Так, на днях в Сети разлетелся ролик, в котором Дева Кассель играет на гитаре и чувственно исполняет песню на итальянском языке. Неужели юная красотка решит не идти по стопам родителей, а станет певицей?

Также на фан-страницах Девы Кассель выкладывают новые фото. Глядя на снимки, можно сделать вывод, что девушка не копия матери, как еще недавно писали СМИ, а похожа на обоих родителей - и очень красива. 

Предлагаем посмотреть несколько свежих фото Девы Кассель:

Дева Кассель
Дева Кассель
instagram.com/deva_cassellucci

Дева Кассель
Дева Кассель
instagram.com/deva_cassellucci

Дева Кассель
Дева Кассель
instagram.com/deva_cassellucci

Дева Кассель
Дева Кассель
instagram.com/deva_cassellucci

Ранее мы писали, что Моника Беллуччи снялась в горячих образах для глянца. 

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Теги: дети звезд, Венсан Кассель, Моника Беллуччи, Дева Кассель
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Источник: IVONА bigmir)net

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