Телеведущая анонсировала тренировки онлайн и пообещала прокачаться до конца месяца.

Вот это да!: Тодоренко показала идеальную растяжку в шпагат instagram.com/reginatodorenko

Читай также: Пилотировала самолет и пела в клипе Ани Лорак: Тодоренко раскрыла неожиданные факты о себе

Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко не устает удивлять поклонников своими талантами. Так, на этот раз Регина поразила пользователей Сети, показав идеальную спортивную растяжку. В Инстаграм телеведущая добавила фото, на котором позирует в своей гостиной, забросив ногу высоко на стенку так, что получился почти идеальный поперечный шпагат. На фото попал и полуторагодовалый сын Регины, который с интересом наблюдает за звездной мамой.

В описании Регина анонсировала спортивные тренировки онлайн и поделилась, что сама планирует улучшить форму еще до конца месяца.

#спортнадомашнем

В общем, кто смотрел наш онлайн с @zlayazaya_official , тот поймёт!

Мы отлично позанимались, мои ягодицы до сих пор горят! У меня есть цель прокачать себя до конца месяца, тк скоро грядёт очень крупный проект, где необходимо быть в форме! Поэтому предлагаю всем нам собираться 3 раза в неделю в 7:30 утра в прямом эфире и заниматься вместе! Так у меня будет дополнительная мотивация не ударить в грязь лицом и не оплошать перед вами! А для вас - возможность бесплатных занятий дома! Следующий эфир в субботу 7:30!!! Ждём вас в удобной форме с ковриком и резинкой!

А теперь напишите здесь, какой у вас вес сейчас и свой вес-цель?

У меня 58кг, хочу весить 54-55

#регинатодоренко #давайвформу, - написала Тодоренко.

Вот это да!: Тодоренко показала идеальную растяжку в шпагат instagram.com/reginatodorenko

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко показала подросшего сына.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.