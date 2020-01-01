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Джоан Роулинг назвала любимые фильмы, но в ее списке не оказалось "Гарри Поттера"

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Автор "Поттерианы" опубликовала ТОП-5 фильмов, которые стоит посмотреть на карантине.
Джоан Роулинг назвала любимые фильмы, но в ее списке не оказалось "Гарри Поттера"
Джоан Роулинг назвала любимые фильмы, но в ее списке не оказалось "Гарри Поттера"
GettyImages

Известная британская писательница Джоан Роулинг, которая прославилась благодаря серии книг о Гарри Поттере, присоединилась к флешмобу #FivePerfectMovies. Суть челенджа в том, что пользователи Сети публикуют свой ТОП-5 лучших фильмов, которые стоит посмотреть на карантине.

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Так, в своем Twitter-аккаунте 54-летняя знаменитость опубликовала названия пяти своих любимых картин. В список Роулинг вошли: 

  • комедия “Квартира“ (“The Apartment“), 1960 год;
  • детективный фильм “Зодиак“ (“Zodiac“), 2007 год;
  • культовая криминальная лента “Крестный отец“ (“The Godfather“), 1972 год;
  • знаменитая музыкальная комедия “В джазе только девушки“ (“Some Like it Hot“), 1959 год;
  • фильм о  пародийной рок-группе “Это - Spinal Tap!“ (“This Is Spinal Tap“), 1984 год.

Джоан Роулинг назвала любимые фильмы
Джоан Роулинг назвала любимые фильмы
Скриншот

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Многие пользователи Сети удивились, что в ее ТОП-5 писательницы не попал ни один фильм из “Поттерианы“. В комментариях к твиту Джоан подписчики принялись публиковать свои любимые фильмы и на этот раз без “Гарри Поттера“ не обошлось.

Джоан Роулинг назвала любимые фильмы, но в ее списке не оказалось
Джоан Роулинг назвала любимые фильмы, но в ее списке не оказалось "Гарри Поттера"
Скриншот

Джоан Роулинг назвала любимые фильмы, но в ее списке не оказалось
Джоан Роулинг назвала любимые фильмы, но в ее списке не оказалось "Гарри Поттера"
Скриншот

Джоан Роулинг назвала любимые фильмы, но в ее списке не оказалось
Джоан Роулинг назвала любимые фильмы, но в ее списке не оказалось "Гарри Поттера"
Скриншот

Ранее Джоан Роулинг попала в скандал из-за неприязни к трансгендерам.

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Теги: Джоан Роулинг, Джоан К. Роулинг
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Источник: Ivona bigmir)net

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