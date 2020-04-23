Эдгар Каминский принял участие в @komarovskiy.marathon .

Бывший Славы Каминской поспорил с доктором Комаровским о женском счастье instagram.com/edgar_kaminskyi

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Бывший муж певицы Славы из дуэта “НеАнгелы“ пластический хирург Эдгар Каминский стал экспертом первого выпуска программы “Марафон женского счастья“ известного украинского педиатра Евгения Комаровского. Видео появилось в Инстаграм обоих медиков.

В новом проекте доктор Комаровский выясняет, как сделать счастливой женщину, чтобы она, в свою очередь, дарила счастье и гармонию своей семье.

В кадре Эдгар Каминский рассказал о своих клиентках, которые прибегают к методам пластической хирургии, и отметил, что само по себе изменение внешности не делает женщин счастливыми. По мнению Каминского, гармония и счастье женщины слишком часто связано с мужчиной - и прекрасному полу нужно понять, что от этого нужно отходить:

Самое главное, чему нужно научить женщину - она должна быть счастливой внутри, сама по себе, независимо от того, есть ли у нее мужчина. Если девушка будет самодостаточной, она будет улыбаться - и ребенок тоже будет улыбаться. Я более чем уверен, что это важная составляющая для здоровья ребенка, - сказал Каминский.

К слову, одно из высказываний пластического хирурга сильно удивило его коллегу: Каминский заявил, что средний возраст его клиенток 30-35 лет, а операции они делают уже имея 1-2 детей и собираясь завести еще:

Сначала женщина должна встретить мужчину, охмурить его, выйти замуж и родить деток, а потом уже заниматься своей внешностью, - сказал Каминский.

В конце выпуска Каминский пообещал рассказать в программе для мужчин, для чего женщины “делают грудь“.

Ранее мы писали, что Эдгар Каминский провел Пасху с бывшей женой и их детьми.

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