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Арахибутирофобия, овофобия и другие: чего боятся звезды?

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Проект "Неймовірна правда про зірок" выходит каждую субботу и воскресенье в 9:30 на СТБ.

Арахибутирофобия, овофобия и другие: чего боятся звезды?
Арахибутирофобия, овофобия и другие: чего боятся звезды?
instagram.com/gorbachovaolga

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Со страхами и фобиями встречается каждый человек, в том числе и звезды. Чего боятся самые известные и знаменитые – селебрити рассказали в новом выпуске «Неймовірна правда про зірок» на СТБ!   

Певица Ирина Билык за жизнь испытывала множество страхов и старалась бороться с ними. Среди них: агорафобия – боязнь открытых дверей, столпотворений людей. Артистку пугали преследователи, поэтому она старается не оставаться одной даже в собственном доме. Также певица панически боится потерять голос.

Ирина Билык
Ирина Билык
пресс-служба

Певице Тоне Матвиенко страх помогает держать себя в отличной форме. Артистка боится лифтов, потому что в детстве часто застревала в них. Поэтому Тоня предпочитает пройтись по ступенькам. С годами фобия начала проходить, но на ее месте появилась новая – так, артистка не заход в лифт с незнакомыми мужчинами. Кроме того, после рождения ребенка у Тони развился страх высоты.

Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко
пресс-служба

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Певица и телеведущая Ольга Горбачева старается бороть свои фобии.

У меня, конечно, было очень много страхов: остаться одной, выйти на сцену, камеры я страшно боялась и публику. Вообще мне кажется, что все, что я делаю – делаю, чтобы преодолеть эти страхи для того, чтобы войти в контакт со своей силой. Не преодолев их, ты никогда не познаешь свой потенциал, на что ты способен, - рассказывает знаменитость. 

Кроме того, сейчас Ольга помогает другим женщинам бороться со своими страхами

Оля Горбачева
Оля Горбачева
пресс-служба

Актер Киану Ривз боится темноты.

Когда я слышал само слово «темнота» - цепенел от ужаса!  В моем доме нет такого понятия «выключить свет», он горит и днем, и ночью, - рассказывает актер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#КиануРивз#KeanuReeves

Публикация от Киану Ривз (@keanu_reeves_demons)

Сексапильная актриса Памела Андерсон боится… смотреть на себя:

Когда-то меня спросили, есть ли у меня фобии, но как объяснить людям, что моя фобия – это я сама?.

Актриса старается не смотреть на себя в зеркало, а также не видеть себя на экране.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You fall in love with people's minds. — Anais Nin

Публикация от The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson)

Актера Майкла Дугласа в ужас может привести наличие волос в некоторых женских зонах.

Мне было 16, когда я впервые увидел это… Я и подумать не мог, что у женщин в зоне подмышек растут волосы! У меня был шок, - делится знаменитость.

 

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Режиссер Вуди Аллен испытывает арахибутирофобию – он панически боится прилипания арахисовой пасты на нёбо. А все потому, что однажды немного пасты намертво приклеилось посреди горла режиссёра, он с большим трудом смог ее проглотить.

Альфред Хичкок, в свое время, страдал не менее редким страхом – режиссер испытывал овофобию – боязнь овальных предметов.

Опра
Опра
пресс-служба

Главный страх телеведущей Опры Уинфри – жевательные резинки.

В детстве мне не разрешали трогать жевательные резинки, но чем больше запрещали, тем больше я хотела ее попробовать. Однажды я взяла ее без разрешения, о чем сразу пожалела, когда чуть не подавилась!  Это был первый и последний раз, когда я ее пробовала, - рассказывает Опра.

Ранее мы писали, что Памела Андерсон снялась почти обнаженной. 

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Теги: фобии, Ирина Билык, Опра Уинфри, Памела Андерсон, Киану Ривз
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Источник: IVONА bigmir)net

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