Экс-"ВИА Гра" позировала в леопардовой ночнушке.

Бывшая участница украинской культовой группы “ВИА Гра“ и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос поделилась с подписчиками пикантной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала кадр, где она запечатлена в леопардовой ночнушке и фиолетовой кофте. Артистка приподняла рукой наряд, обнажив при этом бедра и ягодицы.

В описании к откровенному снимку Димопулос рассказала фанам об одной из любимых книг Конкордии Антаровой “Две жизни“. Санта написала о чем произведение, а также поделилась несколькими цитатами.

“Оккультный роман, популярный в кругу людей, интересующихся идеями Теософии и Учения Живой Этики. Есть мнение, что книгу написал Лев Толстой. Герои романа – великие души, завершившие свою духовную эволюцию на Земле, но оставшиеся здесь, чтобы помогать людям в их духовном восхождении. Четырёхтомник. Эта книга из тех, что читаются медленно и вдумчиво“, - написала певица.

Санта Димопулос соблазнила фанов пикантным фото Скриншот

Напомним, ранее Санта Димопулос показала, как муж сделал ей предложение.

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