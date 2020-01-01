Второй заместитель директора Школы леди Ирина Зайцева привлекла внимание к тяжелой теме снимком в гриме, имитирующем синяки и кровоподтеки .

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Десятая неделя реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» была трудной для участниц реалити. Девушкам пришлось столкнуться с темой насилия в семье и снова вспомнить то, что происходило у них дома. Знакома не понаслышке с этой проблемой и второй заместитель директора Школы леди Ирина Зайцева.



Педагог Школы леди рассказала о насилии в семье пресс-служба

– Мы привыкли ассоциировать семейное насилие с драками, но все гораздо глубже, – говорит педагог. – Абьюзером (насильником) может быть не только отец семейства, но и мать! А иногда и сам ребенок. Насилие – это не только бить. Это ограничивать в правах, да и в целом не уважать личные границы другого человека. Мне повезло, и в моей семье этого не было. Но я знакома с этой темой. Когда стала разбираться в проблеме, поняла, как много всего она в себя включает. Слышала тысячи историй. И знаю, что часто они заканчиваются очень печально. Потому что женщины, а особенно дети боятся кому-то об этом рассказать, потому что будет еще хуже, и никто не поможет. Помогут! Точно вам говорю! Насилие в семье не должно быть нормой! Дети, которые растут в таких семьях, становятся «раненными» взрослыми. И наши ученицы Школы леди отличный тому пример.

Смогут ли «пацанки» простить свои семьи за жестокое обращение и отпустить обиды – смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина с “пацанками“ призвали не молчать о насилии.

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