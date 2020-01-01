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"Стремно все": Дорофеева рассказала о своем настроении в карантин

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Певица призналась, что впадает в крайности и частенько паникует .

"Стремно все": Дорофеева рассказала о своем настроении в карантин
instagram.com/nadyadorofeeva

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Певица Надя Дорофеева, которая на днях отпраздновала свой 30-й День рождения, удивила поклонников депрессивным настроением. В Инстаграм артистка написала длинный пост, в котором призналась, что у нее во время карантина все время меняется настроение - Надя колеблется от мрачных мыслей и паники до безумной энергичности. 

Публикацию Додо дополнила фото, сделанным на фоне гаража. Звезда позирует в джинсах и черной футболке, а дополняют образ черные сандалии, шапка и темные очки.

Ребята, а как ваши дела? Как ваше моральное состояние на карантине?

У меня, например, настроение сильно скачет. Я самомотивированный человек и использую время в большинстве случаев с пользой конечно, но и без отдыха не обходится, но всё же бывают депрессивные дни, вот как сегодня, прям с утра, ни с того ни с сего грустные карантинные мысли, типа «ох, что же будет дальше» «хоть бы не заболеть», «Стрёмно всё» 😫

А бывает наоборот, такое сумасшедшее рвение к новым свершениям, куча сил и энергии.

Как у вас по шкале от 1 до 10 ( при этом единичка это кошмар, а 10-ка - супер кайф, спа-резорт лакшери)
У меня на сегодня - твёрдая 7 🤔- написала Додо.

"Стремно все": Дорофеева рассказала о своем настроении в карантин
instagram.com/nadyadorofeeva

Поклонники с радостью поделились своими "оценками" и подбодрили артистку, написав, что "все будет хорошо".

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева станцевала на столе с Верой Брежневой. 

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Теги: Надя Дорофеева, карантин, модная одежда
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Источник: IVONА bigmir)net

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