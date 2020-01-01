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Из семейного альбома: Ирина Шейк показала раритетный кадр с сестрой

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Модель поздравила старшую сестру Татьяну с днем рождения, опубликовав архивное фото.
Из семейного альбома: Ирина Шейк показала раритетный кадр с сестрой
Из семейного альбома: Ирина Шейк показала раритетный кадр с сестрой
instagram.com/irinashayk

Всемирно известная российская супермодель и актриса Ирина Шейк редко публикует фотографии из семейного архива. Однако на днях 34-летняя красотка сделала исключение.

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На своей странице в Инстаграм Ирина опубликовала раритетный кадр со своей старшей сестрой Татьяной. На архивном фото Шейк запечатлена в белой майке и джинсах, а Татьяна в двухцветном сарафане. Юные девушки позировали под зонтом. В описании к публикации звезда сообщила, что ее сестра 22 апреля отмечает день рождения. 

“С днем рождения, Тусик“, - написала Ирина.

Сестра Ирины Шейк
Сестра Ирины Шейк
Скриншот

Напомним, ранее Ирина Шейк подогрела слухи о помолвке со своим помощником.

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Теги: Ирина Шейк
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Источник: Ivona bigmir)net

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