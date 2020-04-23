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"Чувственно великолепна": Мисс Украина-2018 выставила фото в белье и без

Комментариев: 2
Леонила Гузь поделилась горячими архивными снимками.

"Чувственно великолепна": Мисс Украина-2018 выставила фото в белье и без
instagram.com/leonila.guz

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Во время карантина многие знаменитости радуют своих подписчиков в соцсетях яркими архивными фото. Так же поступает и Мисс Украина-2018 Леонила Гузь, которая выставляет не просто красивые, но и весьма пикантные снимки. Так, недавно яркая красотка поделилась кадром из откровенной фотосессии, где она позировала топлес, прикрыв грудь руками и набросив на плечи длинный черный пиджак.

Также Леонила показала весьма горячи кадр, на котором появилась в расстегнутом плаще и откровенном кроп-топе.

"Чувственно великолепна": Мисс Украина-2018 выставила фото в белье и без
instagram.com/leonila.guz

"Чувственно великолепна": Мисс Украина-2018 выставила фото в белье и без
instagram.com/leonila.guz

А в Инста-сториз королева красоты совсем разгулялась - и, отвечая на вопросы подписчиков, буквально забросала их горячими снимками в эротическом нижнем белье, которое смотрится на девушке потрясающе.

"Чувственно великолепна": Мисс Украина-2018 выставила фото в белье и без
instagram.com/leonila.guz

"Чувственно великолепна": Мисс Украина-2018 выставила фото в белье и без
instagram.com/leonila.guz

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Поклонники засыпали снимки Леонилы восторженными комментариями:

Чувственно великолепна, - похвалили красоту Леонилы.

К слову, подписи в горячим фото Леонилы не всегда позитивны - периодически девушку упрекают в излишней худобе бедер и ног.

Слишком худая тут, - написали под одним из фото.

Однако, похоже, за время карантина формы красотки немного округлились - на совсем свежем снимке с прогулки Леонила выглядит просто великолепно.

"Чувственно великолепна": Мисс Украина-2018 выставила фото в белье и без
instagram.com/leonila.guz

Ранее мы писали, что Леонила Гузь выставила фото без бюстгальтера. 

 

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Теги: Леонила Гузь, фото в белье, Мисс Украина
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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Андрей  (аноним)  23.04.2020, 14:14
Оценка:  0
Андрей
От ничего в ней нет, просто типичное фабричное пачками на одно лицо.Пустышка
гость  (аноним)  23.04.2020, 13:59
Оценка:  0
гость
Бельё вообще неудачное.
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