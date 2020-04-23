"Чувственно великолепна": Мисс Украина-2018 выставила фото в белье и без
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Во время карантина многие знаменитости радуют своих подписчиков в соцсетях яркими архивными фото. Так же поступает и Мисс Украина-2018 Леонила Гузь, которая выставляет не просто красивые, но и весьма пикантные снимки. Так, недавно яркая красотка поделилась кадром из откровенной фотосессии, где она позировала топлес, прикрыв грудь руками и набросив на плечи длинный черный пиджак.
Также Леонила показала весьма горячи кадр, на котором появилась в расстегнутом плаще и откровенном кроп-топе.
А в Инста-сториз королева красоты совсем разгулялась - и, отвечая на вопросы подписчиков, буквально забросала их горячими снимками в эротическом нижнем белье, которое смотрится на девушке потрясающе.
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Поклонники засыпали снимки Леонилы восторженными комментариями:
Чувственно великолепна, - похвалили красоту Леонилы.
К слову, подписи в горячим фото Леонилы не всегда позитивны - периодически девушку упрекают в излишней худобе бедер и ног.
Слишком худая тут, - написали под одним из фото.
Однако, похоже, за время карантина формы красотки немного округлились - на совсем свежем снимке с прогулки Леонила выглядит просто великолепно.
Ранее мы писали, что Леонила Гузь выставила фото без бюстгальтера.
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