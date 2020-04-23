Коля Серга признался, почему надолго пропал с телеэкранов

Музыкант и ведущий рассказал, чем занимался после "Орла и Решки".

Украинский певец и ведущий Коля Серга, который стал известен благодаря проектам “Фабрика звезд 3“ и “Орел и Решка“, рассказал, чем занимался последние несколько лет.

Читай также: “Наши вылазки на балкон“: Ведущая “Орла и решки“ рассказала о романтике в карантин

Так, 31-летний музыкант заявил, что, когда он снимался в “Орле и Решке“, у него совсем не оставалось времени на творчество. Это и стало причиной ухода Серги из проекта.

После этого Коля начал новый этап в жизни. Он отправился в Лос-Анджелес, где получил актерское образование. После обучения артист вернулся в Украину. И сейчас он пишет книгу и планирует начать карьеру в кино.

Ранее ведущая “Орел и решка“ Алина Астровская поразила постом о коронавирусе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.