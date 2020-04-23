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Коля Серга признался, почему надолго пропал с телеэкранов

Комментариев: 2
Музыкант и ведущий рассказал, чем занимался после "Орла и Решки".
Коля Серга признался, почему надолго пропал с телеэкранов
Коля Серга признался, почему надолго пропал с телеэкранов
instagram.com/thekolya

Украинский певец и ведущий Коля Серга, который стал известен благодаря проектам “Фабрика звезд 3“ и “Орел и Решка“, рассказал, чем занимался последние несколько лет.

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Так, 31-летний музыкант заявил, что, когда он снимался в “Орле и Решке“, у него совсем не оставалось времени на творчество. Это и стало причиной ухода Серги из проекта.

После этого Коля начал новый этап в жизни. Он отправился в Лос-Анджелес, где получил актерское образование. После обучения артист вернулся в Украину. И сейчас он пишет книгу и планирует начать карьеру в кино. 

Ранее ведущая “Орел и решка“ Алина Астровская поразила постом о коронавирусе.

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Теги: Коля Серга, Орел и Решка, Життя відомих людей
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  23.04.2020, 13:53
Оценка:  -1
гость
Теперь его Путин как сучку использовать будет.
гость  (аноним)  23.04.2020, 13:52
Оценка:  0
гость
Он себе сначала гемморой удалил, трaхаться мешал, анус использовать не мог. А потом решил кастрацию сделать себе . Он евнyх самый настоящий.
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