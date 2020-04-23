Артистка показала супружеское ложе и написала трогательный пост о любви .

"Вы заметили?": Игривая Каменских выставила фото из спальни instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских раскрыла поклонникам небольшой секрет одного из своих любимых украшений и написала чувственный пост о любви. В Инстаграм артистка добавила эффектное фото, сделанное в спальне на фоне кровати с белым покрывалом. В кадре звезда появилась в коротеньком домашнем наряде и с высоко подобранными волосами. В руке Каменских зажимает часть своей нашейной цепочки.

В описании к фото Настя рассказала, что на ее украшении написано love - и звезда частенько задумывается о том, что в мире нет ничего сильнее этого чувства.

Вы наверное заметили, что я часто ношу на шее цепочку с надписью “love”

Такое банальное слово, смысл и силу которого многие уже не замечают.

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Но ведь столько в нем на самом деле смысла. И смыслом оно наполняет все вокруг.

Любить и быть любимым. Самое важное всегда самое простое. Это чудо и дар, который никогда нельзя воспринимать как данность.

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Поэтому моя цепочка на шее - это напоминание о самом важном в этом мире. О любви ❤️, - написала Каменских.

"Вы заметили?": Игривая Каменских выставила фото из спальни instagram.com/kamenskux

Напомним, что в мае 2019 года Настя Каменских вышла замуж за своего коллегу по дуэту "Потап и Настя", продюсера Алексея Потапенко. Слухи о романе звезд ходили в Сети и СМИ с 2016-го, когда Потап развелся с супругой Ириной Горовой, от которой у него есть сын 11-летний Андрей.

Ранее мы писали, что Потап признался, как делал предложение Каменских.

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