Канадский исполнитель показал семейный кадр.

Всемирно известный канадский певец Джастин Бибер поделился с подписчиками редкой семейной фотографией. 26-летний артист показал своего единокровного брата Джексона.

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Так, на странице Бибера в Инстаграм появился снимок, где 10-летний Джексон играет на барабанной установке. А Джастин позирует возле брата в светлой кофте, коричневых штанах, серой шапке и красных носках.

“Я люблю тебя всем сердцем“, - трогательно подписал исполнитель.

Джастин Бибер поделился редким снимком с 10-летним братом Скриншот

Отметим, что у Джастина и Джексона разные матери, но общий отец. Кроме Джексона, у Бибера есть еще две единокровные сестры - Джазмин и Бэй.

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