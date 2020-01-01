Джастин Бибер поделился редким снимком с 10-летним братом
Всемирно известный канадский певец Джастин Бибер поделился с подписчиками редкой семейной фотографией. 26-летний артист показал своего единокровного брата Джексона.
Читай также: Круче Элвиса Пресли: Джастин Бибер побил рекорд легендарного певца
Так, на странице Бибера в Инстаграм появился снимок, где 10-летний Джексон играет на барабанной установке. А Джастин позирует возле брата в светлой кофте, коричневых штанах, серой шапке и красных носках.
“Я люблю тебя всем сердцем“, - трогательно подписал исполнитель.
Отметим, что у Джастина и Джексона разные матери, но общий отец. Кроме Джексона, у Бибера есть еще две единокровные сестры - Джазмин и Бэй.
Ранее Джастин Бибер показал секси танец со своей женой.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил