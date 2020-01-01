Как участницы "Від пацанки до панянки" присматривали за чужими детьми - фото

Участницы реалити Нового канала "Від пацанки до панянки" стали аниматорами в одном из детских развлекательных центров.

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Такое испытание участницам Школы леди придумали не ради развлечения. Хотя сначала они подумали именно так. “Пацанкам“ предложили на несколько часов стать аниматорами, чтобы почувствовать, как непросто иногда бывает с детьми.

– После этого задания я проанализировала свои поступки, – делится участница “Від пацанки до панянки“ Настя #Мивина Иваненко. – И поняла, почему каждый день была битой. Если всего за несколько часов мне захотелось дать по заднице своим подопечным, то теперь представляю, как было моей маме. А я в детстве вела себя гораздо хуже.

– Мы хотели посмотреть, как девушки будут общаться с детьми, – объясняет цель испытания заместитель директора Школы леди Екатерина Виноградова. – А также проявить в них женскую слабость и нежность.

Желание педагогов осуществилось, хотя и не на все сто процентов. Некоторые из “пацанок“ настолько расчувствовался после общения с малышами, что даже заплакали.

– Меня накрыло, – признается участница “Від пацанки до панянки“ Катя Большакова. – Я вспомнила своих младших братьев, с которыми не виделась уже девять лет. Вспомнила, как нянчила их, как мы играли.

– Там была одна девочка, Соня, которая постоянно за мной ходила, – рассказывает еще одна участница реалити Нового канала Юля #Бандитка Чигринец. – Она назвала меня мамой. Это так растрогало. Я свою родную мать никогда так не называла. Не считала нужным, потому что мамой для меня она не была.

А вот для Вики #Синяк Кошутиной испытание в развлекательном центре стало каторгой. Девушка даже не попыталась наладить связь, и только рассказывала, насколько сильно она ненавидит детей.

– Я не могла собраться, – говорит Вика. – Не знала ни одной сказки, игры и вообще не представляла, как общаться с детьми. Мне хотелось им нагрубить. И вообще, я ненавижу детей и не хочу рожать своих.

Но лучше сами посмотрите, как проходило испытание “пацанок“ в детском развлекательном центре.



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