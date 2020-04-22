"Фигура - мечта": Самая высокооплачиваемая модель показала фото в бикини

Кендалл Дженнер загрустила в карантин и показала снимки, сделанные на отдыхе .

"Фигура - мечта": Самая высокооплачиваемая модель выставила фото в бикини instagram.com/kendalljenner

Читай также: Скрытые формы: Как выбрать идеальный купальник по типу фигуры

Американская супермодель Кендлалл Дженнер, которая несколько лет подряд входит в ТОП самых высокооплачиваемых моделей мира, загрустила по морю в карантин.

В Инстаграм девушка, редко добавляющая фото и видео в соцсети, выставила несколько снимков, сделанных во время отдыха на океаническом курорте.

Кендалл появляется в кадре в ярком бикини, демонстрируя все достоинства своей фигуры. Красотка позирует сидя на шезлонге, а также заходя в чистую голубоватую воду.

Хочу вернуться в такое “плохо“ 📷, - подписала Кендалл.

"Фигура - мечта": Самая высокооплачиваемая модель выставила фото в бикини instagram.com/kendalljenner

"Фигура - мечта": Самая высокооплачиваемая модель выставила фото в бикини instagram.com/kendalljenner

За несколько часов в Сети фото набрали более 6,5 млн. лайков.

В комментариях фолловеры похвалили формы Кендалл и отметили, что ее фигура - это “просто мечта“.

Ранее мы писали, что “украинская Кардашьян“ показала горячие фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.