"Фигура - мечта": Самая высокооплачиваемая модель показала фото в бикини
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Американская супермодель Кендлалл Дженнер, которая несколько лет подряд входит в ТОП самых высокооплачиваемых моделей мира, загрустила по морю в карантин.
В Инстаграм девушка, редко добавляющая фото и видео в соцсети, выставила несколько снимков, сделанных во время отдыха на океаническом курорте.
Кендалл появляется в кадре в ярком бикини, демонстрируя все достоинства своей фигуры. Красотка позирует сидя на шезлонге, а также заходя в чистую голубоватую воду.
Хочу вернуться в такое “плохо“ 📷, - подписала Кендалл.
За несколько часов в Сети фото набрали более 6,5 млн. лайков.
В комментариях фолловеры похвалили формы Кендалл и отметили, что ее фигура - это “просто мечта“.
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