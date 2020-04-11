Наташа Горовая рассказала о том, что снова сорвалась с диеты и пообещала вернуться в форму.

"Формы 2-го курса": Падчерица Потапа показала архивное фото в купальнике instagram.com/natashka.gorovaya

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Падчерица украинского продюсера, рэпера Алексея Потапенко и дочь продюсера Ирины Горовой 22-летняя Наталья, которая недавно похвасталась результатами похудения, призналась, что в последнее время “сорвалась“ и перестала соблюдать режим.

В Инстаграм девушка разместила длинный пост, в котором отметила, что праздники выбили ее из колеи и Наташа пока не может вернуться к своей привычной программе.

Доедая бублик, строчу текст.



сколько килограмм ты набрал на карантине или самое время сравнивать себя настоящую и из 2017 года 😂👆🏻 Вс , 19.04, выбило меня колеи - я съела за день - кусочек пасочки (не фанат), 2 кусочка мяса (ПИШУ И ПРЯМО СЕЙЧАС ИСПЫТЫВАЮ ДЕЖАЮ 😍) , кучу картошки, хлеба, кушала после 19:00😂🎉 сорвалась с поста так сказать)



И вот до сих пор продолжаю кушать вечером - почувствовала голод и пошла за бубликом, - поделилась Наташа.

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Иллюстрацией к посту девушка сделала архивное фото в купальнике, которое, судя по тексту, снято несколько лет назад. Наташа отметила, что долго пыталась вернуть фигуру, которая у нее была на 1-2 курсе, но теперь пришла к выводу, что ей это не нужно:

Стремясь вернуть себе форму 1-2 курса, я и забыла о том, насколько худой я была и бесформенной. В Инстаграм я постила только идеальные картинки, но стоило добраться до архива - где я ещё подросток, с телом которое формируется; где только начинается спорт - сухие руки, пресс, нет попы и женственности. Я поняла, что в момент, который мы проживаем - мы что ни на есть идеальная версия себя, - написала Горовая.

"Формы 2-го курса": Падчерица Потапа показала архивное фото в купальнике instagram.com/natashka.gorovaya

В конце Наташа пообещала, что теперь будет постить блюда ПП, чтобы саму себя мотивировать правильно питаться:

Чтобы держать себя в руках , я по совету @the_same_masha заведу рубрику о питании, буду постить все что кушаю с рецептами и может видосиками с процессом готовки.

Читаю и сама смеюсь, не знаю почему) стесняюсь 🤔😬😂 Но надеюсь таким образом я буду мотивировать вас и себя 😂🎉 Люблю 🤍, - написала Наташа.

Сейчас фигура Горовой-младшей выглядит так:

Ранее мы писали, что Ирина Горовая показала, как одевается в карантин.

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