Пилотировала самолет и пела в клипе Ани Лорак: Тодоренко раскрыла неожиданные факты о себе

Ведущая предложила фанам отгадать, какие факты правдивые, а какие ложные.

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Известная украинская ведущая, звезда проекта “Орел и Решка“ Регина Тодоренко удивила подписчиков новой публикацией. Звезда разместила в Инстаграм малоизвестные факты из своей биографии. Однако выяснилось, что не все они являются правдивыми. Артистка предложила поклонникам отгадать, какие факты из списка ложные.

“#10фактовобомне

Отгадайте, какие из них ложные ! Пишите в комментах)

1. В 15 лет раздавала флаеры на Дерибассовской улице, а на заработанные деньги покупала духи.

2. Я - дипломированный логист.

3. Выпустила музыкальный альбом FIRE, на обложке которого обнаженная.

4. Любимое блюдо - кактусовый суп

5. Мой голос можно услышать в песне Ани Лорак «Оранжевые сны»

6. Я являюсь членом братства трески и потрохов в Португалии

7. Мне вживили сухожилие горной овцы (хожу с ним по сей день)

8. Я пилотировала самолёт и посадила его самостоятельно на одной из самых опасных взлетных полос в мире

9. Получила #ТЭФИ как лучшая Ведущая утреннего шоу выходного дня.

10. За все время путешествий в тревел-шоу #ОрелиРешка потратила полмиллиона долларов“, - написала Тодоренко.

Тодоренко раскрыла неожиданные факты о себе Скриншот

Подписчики ведущей принялись активно искать ложные факты. Многие пользователи Сети засомневались в правдивости пунктов 2, 3, 4,7 и 8. Однако знаменитость пока не рассекретила правильный ответ.

Ранее Тодоренко показала соблазнительные фото и нарвалась на критику.

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