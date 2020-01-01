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Пилотировала самолет и пела в клипе Ани Лорак: Тодоренко раскрыла неожиданные факты о себе

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Ведущая предложила фанам отгадать, какие факты правдивые, а какие ложные.
Пилотировала самолет и пела в клипе Ани Лорак: Тодоренко раскрыла неожиданные факты о себе
Пилотировала самолет и пела в клипе Ани Лорак: Тодоренко раскрыла неожиданные факты о себе
instagram.com/reginatodorenko

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Известная украинская ведущая, звезда проекта “Орел и Решка“ Регина Тодоренко удивила подписчиков новой публикацией. Звезда разместила в Инстаграм малоизвестные факты из своей биографии. Однако выяснилось, что не все они являются правдивыми. Артистка предложила поклонникам отгадать, какие факты из списка ложные.

“#10фактовобомне
Отгадайте, какие из них ложные ! Пишите в комментах)
1. В 15 лет раздавала флаеры на Дерибассовской улице, а на заработанные деньги покупала духи.
2. Я - дипломированный логист.
3. Выпустила музыкальный альбом FIRE, на обложке которого обнаженная.
4. Любимое блюдо - кактусовый суп
5. Мой голос можно услышать в песне Ани Лорак «Оранжевые сны»
6. Я являюсь членом братства трески и потрохов в Португалии
7. Мне вживили сухожилие горной овцы (хожу с ним по сей день)
8. Я пилотировала самолёт и посадила его самостоятельно на одной из самых опасных взлетных полос в мире
9. Получила #ТЭФИ как лучшая Ведущая утреннего шоу выходного дня.
10. За все время путешествий в тревел-шоу #ОрелиРешка потратила полмиллиона долларов“, - написала Тодоренко.

Тодоренко раскрыла неожиданные факты о себе
Тодоренко раскрыла неожиданные факты о себе
Скриншот

Подписчики ведущей принялись активно искать ложные факты. Многие пользователи Сети засомневались в правдивости пунктов 2, 3, 4,7 и 8. Однако знаменитость пока не рассекретила правильный ответ.

Ранее Тодоренко показала соблазнительные фото и нарвалась на критику.

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Теги: Регина Тодоренко
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Источник: Ivona bigmir)net

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