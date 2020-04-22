Jerry Heil написала песню для Владимира Дантеса и показала видео, где они поют дуэтом .

"Дуэтом лучше": Дантес и Jerry heil поразили Сеть чувственным исполнением instagram.com/thejerryheil

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Молодая украинская исполнительница Яна Шамаева, которая выступает под псевдо Jerry Heil и участвовала в нацотборе на конкурс Евровидение-2020, спела дуэтом с Владимиром Дантесом.

Видео появилось на странице Яны в Инстаграм. Jerry Heil и Владимир спели свежий хит Дантеса “Более или менее“, слова и музыку к которому написала Яна. В описании к ролику артистка отметила, что за время совместной работы подружилась с Дантесом, а трек стал не просто “песней на заказ“, а полностью “его композицией“.

БОЛЕЕИЛИМЕНЕЕ ⚡️ Когда пишу для кого-то песню, мне важно, чтобы в результате получился не типичный трек «на заказ», где нет ни капли души человека, выполняет. Трек должен быть не для исполнителя - это должно быть его или ее песня. Артист должен быть задействованным в процесс создания! Возможно, поэтому в течение этого времени невозможно не стать друзьями! @ Vladimirdantes⚡️ обожаю все, что так легко пишется для тебя! - написала Jerry Heil.

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Фолловеры Яны пришли в восторг от видео и отметили, что у артистов получился очень гармоничный дуэт:

Приспів у голові на кілька тижнів засів

Обожаю эту песню!

Дует навіть краще, ніж оригінал😍 хочеться слухати ще і ще

Очень круто 😍 Возможно вы останетесь в дуэте !?)

Йооой, так хотілося б версію в дуеті😍

Кааааайф😌

В дуэте круче!!!! 😍

Как красиво!!! Ребята👏🏻👏🏻👏🏻

Промурашило❤️, - написали в Сети.

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