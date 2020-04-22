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"Дуэтом лучше": Дантес и Jerry Heil поразили Сеть чувственным исполнением

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Jerry Heil написала песню для Владимира Дантеса и показала видео, где они поют дуэтом .

"Дуэтом лучше": Дантес и Jerry heil поразили Сеть чувственным исполнением
instagram.com/thejerryheil

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Молодая украинская исполнительница Яна Шамаева, которая выступает под псевдо Jerry Heil и участвовала в нацотборе на конкурс Евровидение-2020, спела дуэтом с Владимиром Дантесом.

Видео появилось на странице Яны в Инстаграм. Jerry Heil и Владимир спели свежий хит Дантеса “Более или менее“, слова и музыку к которому написала Яна. В описании к ролику артистка отметила, что за время совместной работы подружилась с Дантесом, а трек стал не просто “песней на заказ“, а полностью “его композицией“.

БОЛЕЕИЛИМЕНЕЕ ⚡️ Когда пишу для кого-то песню, мне важно, чтобы в результате получился не типичный трек «на заказ», где нет ни капли души человека, выполняет. Трек должен быть не для исполнителя - это должно быть его или ее песня. Артист должен быть задействованным в процесс создания! Возможно, поэтому в течение этого времени невозможно не стать друзьями! @ Vladimirdantes⚡️ обожаю все, что так легко пишется для тебя! - написала Jerry Heil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#БОЛЕЕИЛИМЕНЕЕ ⚡️ Коли пишу для когось пісню, мені важливо, щоб в результаті вийшов не типовий трек «на замовлення», де немає ні краплини душі людини, яка виконує. Трек має бути не для виконавця — це має бути ЙОГО або Її пісня. Артист має бути задіяним в процес створення! Можливо, тому протягом цього часу неможливо не стати друзями! @vladimirdantes⚡️ обожнюю все, що так легко пишеться для тебе!

Публикация от YouTube🎥 JERRY HEIL (@thejerryheil)

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Фолловеры Яны пришли в восторг от видео и отметили, что у артистов получился очень гармоничный дуэт:

  • Приспів у голові на кілька тижнів засів
  • Обожаю эту песню!
  • Дует навіть краще, ніж оригінал😍 хочеться слухати ще і ще
  • Очень круто 😍 Возможно вы останетесь в дуэте !?)
  • Йооой, так хотілося б версію в дуеті😍
  • Кааааайф😌
  • В дуэте круче!!!! 😍
  • Как красиво!!! Ребята👏🏻👏🏻👏🏻
  • Промурашило❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, как Дантес поздравил с Днем рождения супругу Надю Дорофееву. 

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Теги: Владимир Дантес, дуэт, Jerry Heil, Дантес
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Источник: IVONА bigmir)net

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