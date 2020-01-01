Тренер "Зважених та щасливих" Марина Боржемская показала редкие фото с родителями

Боржемская поделилась семейной подборкой снимков в честь дня рождения отца.

Извесный фитнес-тренер, звезда проекта “Зважені та щасливі“ Марина Боржемская очаровала Сеть семейными фотографиями. Нежными снимками знаменитость поделилась по случаю юбилея своего отца.

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Так, на своей странице в Инстаграм Марина опубликовала несколько снимков, где запечатлены ее родители, дочь Оливия и сын Роберт от брака с боксером Вячеславом Узелковым. В описании к снимку звезда призналась, что когда хочет вспомнить свое детство, то смотрит на как Оливия играет с ее отцом.

“Когда я хочу вспомнить себя в детстве, я смотрю как Оливка проводит время с моим папой🥰❤️ Эта невероятная нежность, эта бесконечная мудрость и безграничная любовь, которой папа одаривает маму, меня, моих деток, сестру с братом и их семьи🤗“, - призналась Боржемская.

Кроме того, звездный тренер поблагодарила папу за поддержку и пожелала ему крепкого здоровья.

“Папочка, с Днём Рождения! Сегодня у тебя юбилей и этот день такой особенный для меня, что мне даже сложно передать словами, как сильно я тебя люблю и хочу, чтоб ты был здоров! . Ты - моя путеводная звезда по жизни: никогда я не слышала крика, горечь разочарований или намёка на то, что ты открыл кому-то мои секреты, предназначенные только тебе 🙌 Ты вразстил во мне обострённое чувство справедливости, доброты к окружающим и безвозмездную щедрость, о которой молчат. Ты мой компас, стрелка которого указывает всегда в направлении верности своим идеалам, честности и умении прощать! Ты научил меня разговаривать со своими детьми, вспоминая, какой я была в их возрасте, чего хотела и ожидала от взрослых. . Благодарю тебя за то, что вы с мамой несколько лет назад встретили меня с детками на пороге дома, не проронив ни слова, поддержали и до сих пор помогаете и заботитесь🙏 Папочка, ты являешься примером не только для меня, но, и для Роберта с Оливкой! Сегодня мы будем тебя обнимать, целовать и благодарить тебя за тебя ❤️“, - написала Марина.

Марина Боржемская показала редкие фото с родителями Скриншот

Марина Боржемская показала редкие фото с родителями Скриншот

Марина Боржемская показала редкие фото с родителями Скриншот

Марина Боржемская показала редкие фото с родителями Скриншот

Ранее Боржемская призналась, почему плакала в День рождения.

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