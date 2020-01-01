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#Stayathome: Леся Никитюк записала песню с украинской группой

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Звезда Нового канала представила новую коллаборацию с Культовой Группой PATSYKI Z FRANEKA – англоязычный сингл #Stayathome.
#Stayathome: Леся Никитюк записала песню с украинской группой
#Stayathome: Леся Никитюк записала песню с украинской группой
пресс-служба

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Из-за эпидемии COVID-19 украинцы уже больше месяца находятся на карантине. Всем было трудно привыкнуть к новому вызову. Но ради сохранения собственного здоровья и жизни тысяч украинцев нужно оставаться дома!

Ведущая Нового канала Леся Никитюк и украинская группа PATSYKI Z FRANEKA записали совместный англоязычный трек #Stayathome в поддержку всем,  кто придерживается карантина, и тем, кто уже устал от него.

– Оставайтесь дома сегодня, чтобы у вас было завтра – таков философский посыл этой песни, – говорит фронтмен PZF Назар Худин. – Слова трека очень просты. Уверен, что большинство англоязычных фраз вы уже знаете. И вам будет легко их напевать!

#Stayathome: Леся Никитюк записала песню с украинской группой
#Stayathome: Леся Никитюк записала песню с украинской группой
пресс-служба

Сегодня песня впервые зазвучит на всех музыкальных площадках.

– Две недели назад ребята из группы PZF предложили мне коллаборацию, – рассказывает ведущая. – Идея понравилась, и я согласилась. Мы с ними за два часа дистанционно записали песню. Украинцам надо держаться и не сдаваться! Как бы нам всем не было трудно и грустно. #Stayathome – это должна быть позиция каждого ответственного гражданина нашей страны.

PATSYKI Z FRANEKA и Леся Никитюк также запустили социальных сетях челлендж #staytohavetomorrow. Его уже поддержали блогеры, музыканты и селебритиз, среди которых Verbаaa, Дима Варварук, Аня Тринчер и многие другие.

Ранее мы писали, какое желание Сергея Притулы не исполнилось из-за карантина. 

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Теги: Леся Никитюк
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