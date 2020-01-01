Узнайте, почему Брюс Уиллис расстался со своей нынешней супругой Эммой Хеминг на время карантина.

Дочь Брюса Уиллиса рассекретила, почему он сидит на карантине с экс-супругой instagram.com/buuski

Дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, Скаут развеяла слухи о том, что ее родители снова вместе. В подкасте “Dopey podcast“ 28-летняя девушка рассказала, почему отец не сидит на карантине вместе со своей нынешней супругой Эммой Хеминг.

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По словам Скаут, Брюс и Эмма с дочерьми должны были провести карантин в доме бывшей жены Уиллиса - Деми Мур. Однако в последний момент младшая дочь пары в парке проткнула иглой ногу. Эмма сразу отвезла малышку в больницу, чтобы сдать все необходимые анализы. А Брюс отправился к Мур и их общим трем дочкам. Именно в этот момент в США объявили карантин, поэтому Хеминг пришлось остаться дома вместе с 8-летней Мейбел Рей и 5-летней Эвелин Пенн.

“Моя мачеха должна была приехать с моими младшими сестрами, но моя младшая сестра, которой сейчас 5 лет, в парке нашла в парке иглу, которой проткнула свою ногу. Так что моя мачеха должна была находиться в Лос-Анджелесе в ожидании результатов анализов, а мой папа приехал сюда, а затем путешествие сошло с ума, поэтому моя мачеха осталась в Лос-Анджелесе с моими младшими сестрами“, - сказала Скаут.

Почему Брюс Уиллис сидит на карантине с экс-супругой Деми Мур Скриншот

Почему Брюс Уиллис сидит на карантине с экс-супругой Деми Мур Скриншот

Ранее сообщалось, что младшая дочь Уиллиса и Деми Мур едва не погибла из-за наркотиков.

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