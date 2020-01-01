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В Сеть слили официальный документ с диагнозом Анастасии Заворотнюк

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Друг семьи Заворотнюк подтвердил, что актрису выписали из больницы.
В Сеть слили официальный документ с диагнозом Анастасии Заворотнюк
В Сеть слили официальный документ с диагнозом Анастасии Заворотнюк

Российскую актрису и телеведущую Анастасию Заворотнюк, которая длительное время лечилась от онкологического заболевания, выписали из больницы. О том, что муж артистки, фигурист Петр Чернышев забрал ее домой сообщила “Комсомольская правда“ со ссылкой на друга семьи Заворотнюк.

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Издание отмечает, что Анастасия наблюдается в Центральной клинической больнице, а с января прошлого года она лежала в филиале в Барвихе. Сейчас знаменитость находится дома в подмосковном Крекшино.

“Настю выписали из больницы! Только что говорил с Петей. Он сказал, Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует. Медики согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения. О полном выздоровлении пока рано говорить. Есть риск рецидива, опухоль может вырасти снова. Надеемся, этого не случится“, - рассказал источник.

Кроме того, СМИ опубликовало официальный документ Заворотнюк, где указан диагноз Заворотнюк - “глиобластома“.

В Сеть слили официальный документ с диагнозом Анастасии Заворотнюк
В Сеть слили официальный документ с диагнозом Анастасии Заворотнюк
kp.ru

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк запостила редкое семейное фото в день рождения мамы.

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Теги: Анастасия Заворотнюк
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Источник: Ivona bigmir)net

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