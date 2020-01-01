Артистка сфотографировалась в томной позе, надев коротенький наряд .

Бомба-ракета: В Сеть попало пикантное фото Ани Лорак instagram.com/anilorak_news_fan

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, а недавно заявила о возвращении с концертами в Украину, частенько провоцирует слухи в Сети благодаря своему умению и желанию постоянно меняться. Так, за последние несколько лет артистка сильно похудела, стала выглядеть намного моложе своих лет, а также, по мнению пользователей Сети, звезда чуть изменила лицо с помощью пластических операций.

Как бы там ни было, а Лорак и без помощи радикальных мер умеет перевоплощаться, зависимо от ситуации. Так, на прогулках с бойфрендом Егором Глебом она появляется в огромных куртках оверсайз и мужских бейсболках, а вот на сцене Лорак - просто секс-бомба в коротеньких стильных нарядах. Также звезда любит экспериментировать с образами в частых фотосессиях. Так, в Сеть попало фото Лорак, на котором она появилась в довольно пикантном аутфите. Снимок добавила на фан-страничку артистки в Инстаграм.

Али Лорак позирует, сидя за столом, в коротеньком черном наряде, подчеркнувшем ее пышную грудь с стройные ножки, а поза и взгляд артистки и слегка растрепанная прическа добавляют снимку особой пикантности. Такое фото поклонники артистки добавили сразу после пасхальных праздников.

Доброе утро!🤗

Как прошёл вчера праздник? Сколько куличей съели?🤪, - подписали кадр.

Бомба-ракета: В Сеть попало пикантное фото Ани Лорак instagram.com/anilorak_news_fan

Фолловеры пришли в восторг от фото артистки и назвали ее в комментариях “бомбой“ и “ракетой“.

Ранее мы писали, что Ани Лорак показала свои шикарные апартаменты.

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