Камалия вместе с мужем и детьми позировала в забавных масках с улыбками

Певица поделилась милым семейным кадром и призвала фанов помогать нуждающимся во время пандемии.

Известная певица, Заслуженная артистка Украины Камалия, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, поделилась с поклонниками “карантинным“ семейным снимком.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала фото, где она вместе с мужем Мохаммадом Захуром и дочерьми Мирабеллой и Арабеллой позируют на кухне в масках с изображением улыбок. Кадр был сделан во время празднования Пасхи.

В описании к снимку Камалия призвала подписчиков помогать медикам и одиноким пожилым людям во время пандемии COVID-19. Также артистка рассказала о работе своего благотворительного фонда.

“Друзья, сегодня весь мир оказался в очень сложном положении, но, я уверена, нам поможет это все пережить только доброта!! Рядом с каждым из нас живут люди из группы риска, медики, воюющие на “передовой“ с вирусом, нуждающиеся люди. Стесняюсь афишировать, но мой благотворительный фонд Kamaliya Foundation самостоятельно и совместно с партнерами ежедневно помогает в борьбе с пандемией; договариваемся с предприятиями, супермаркетами, транспортными компаниями, добровольцами, готовыми помочь. Станьте частью этого удивительного движения, помогите нуждающемуся соседу, приобретите еду, лекарства, средства индивидуальной защиты, подвезите медицинских сотрудников и т.д. Спасибо за вашу помощь!! 😊“, - написала Камалия.

Кроме того, певица подробно рассказала, как можно помочь нуждающимся во время карантина.

“Люди старше 65ти лет со слабым здоровьем - наиболее уязвимы перед коронавирусом, и любой выход в магазин для них - это риск. Заезжая в супермаркет, купите необходимый продуктовый минимум для одиноких пожилых людей, живущих рядом с вами! 👩🏻‍⚕️Киевские иммунологи советуют ПОЛОЖИТЬ В КОРЗИНУ: 🛒 Гречку, рис, пасту из твердых сортов пшеницы и цельнозерновые хлопья. Они являются источником энергии и долго сохраняются. -🛒на две недели хватит 30 яиц, два с половиной килограмма бобовых, пакет картофеля и смесь замороженных овощей. ❕Обратите внимание! Пожилым людям важно избегать продуктов с трансжирами, сахарозаменителями и пищи быстрого приготовления, ведь они подавляют иммунную систему. Хорошим решением сезонные фрукты и овощи, а также зелень. ☝🏻 Для функционирования иммунной системы необходимо также принимать клетчатку и ферментированные продукты- кефир, йогурт, квашеную капусту. 🐈Важно позаботиться о корме для домашних животных, необходимые лекарства и предметы гигиены. 📍Передать пакет нужно бесконтактным способом. Лучше всего - взять номер телефона одинокой бабушки или дедушки и контактировать дистанционно!“, - объяснила артистка.

Камалия вместе с мужем и детьми позировала в забавных масках с улыбками Скриншот

Напомним, ранее Камалия показала редкие фото с мамой-именинницей.

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