"Это была самая большая удача": Амадор Лопес приехал в Украину благодаря интуиции
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Амадор Лопес в Украине живет уже давно. Здесь он стал популярным артистом. Решение учиться в нашей стране перевернуло всю его жизнь. По словам певца, пересечь океан ему подсказала интуиция.
– Это была самая большая удача, – признался Лопес за кулисами шоу Нового канала «СуперИнтуиция». – Мне сказали, что я могу выиграть стипендию и уехать учиться и тренироваться в другую страну (на тот момент Амадор активно занимался фехтованием – прим. ред.)
Перед молодым латиноамериканцем стоял непростой выбор, который впоследствии изменил его судьбу.
– Мой тренер сообщил, что мы едем в Украину, – вспомнил Амадор. Он тогда сказал мне: «Решай, готов ли ты покинуть свою страну, семью?» – Я в тот момент просто закрыл глаза, и внутренний голос сказал мне: «Поезжай!» И вот я здесь, в своей любимой Украине! Интуиция помогала и помогает мне до сих пор, я всегда к себе прислушиваюсь.
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