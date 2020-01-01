"Это была самая большая удача": Амадор Лопес приехал в Украину благодаря интуиции

Артист уехал из родной Венесуэлы 20 лет назад. Решиться на такой важный и ответственный шаг ему помогло шестое чувство.

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Амадор Лопес в Украине живет уже давно. Здесь он стал популярным артистом. Решение учиться в нашей стране перевернуло всю его жизнь. По словам певца, пересечь океан ему подсказала интуиция.

– Это была самая большая удача, – признался Лопес за кулисами шоу Нового канала «СуперИнтуиция». – Мне сказали, что я могу выиграть стипендию и уехать учиться и тренироваться в другую страну (на тот момент Амадор активно занимался фехтованием – прим. ред.)

Амадор Лопес приехал в Украину благодаря интуиции пресс-служба

– Мой тренер сообщил, что мы едем в Украину, – вспомнил Амадор. Он тогда сказал мне: «Решай, готов ли ты покинуть свою страну, семью?» – Я в тот момент просто закрыл глаза, и внутренний голос сказал мне: «Поезжай!» И вот я здесь, в своей любимой Украине! Интуиция помогала и помогает мне до сих пор, я всегда к себе прислушиваюсь.

Перед молодым латиноамериканцем стоял непростой выбор, который впоследствии изменил его судьбу.

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