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"Спасибо за победу": Alyona Alyona "убила" коронавирус в новом ролике

Комментариев: 2
Артистка сняла видео в стиле видеоигры Mortal Kombat.
Рэперша Alyona Alyona "убила" коронавирус в новом ролике
Рэперша Alyona Alyona "убила" коронавирус в новом ролике
instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, поделилась в Сети новой забавной публикацией.

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На своей странице в Инстаграм артистка разместила короткое видео, снятое в стиле Mortal Kombat. В ролике Alyona Alyona в мрачном черном наряде убивает COVID-19 под саундтрек из видеоигры.

“Твій страшний сон з хепі-ендом❤️“, - подписала видео рэперша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Твій страшний сон з хепі-ендом❤️

Допис, поширений Альона (@alyona.alyona.official)

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Поклонники певицы пришли в восторг от ее нового поста. Многие отметили, что в ролике Alyona Alyona была похожа на повелительницу тьмы Эльвиру и Дашу Васнецову из “Папиных дочек“. А некоторые пользователи Сети даже поблагодарили артистку за победу.

  • Эльвир ты шикарна 😄🖤
  • Топовый контент🔥🔥 топовейший
  • Эльвира - повелительница тьмы
  • Даша Васнецова из папиных дочек, спасибо за победу над короновирусом!
  • Хахаха це краще що я бачив у 2020му! 😂😂😂🤘💯💯
  • Ого, вообще бомба!
  • Этому миру нужен супергерой
  • Вот она панацея от коронавируса 😁🙌🏾
  • Альону у МОЗ!

Напомним, ранее Alyona Alyona попала в список Forbes.

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Теги: Alyona Alyona, коронавирус
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.04.2020, 12:13
Оценка:  0
гость
Ёбнутая селючка
гость  (аноним)  22.04.2020, 11:17
Оценка:  +1
гость
какие кумиры, такие и фаны((( печаааль...
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