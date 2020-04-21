"Спасибо за победу": Alyona Alyona "убила" коронавирус в новом ролике

Артистка сняла видео в стиле видеоигры Mortal Kombat.

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, поделилась в Сети новой забавной публикацией.

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На своей странице в Инстаграм артистка разместила короткое видео, снятое в стиле Mortal Kombat. В ролике Alyona Alyona в мрачном черном наряде убивает COVID-19 под саундтрек из видеоигры.

“Твій страшний сон з хепі-ендом❤️“, - подписала видео рэперша.

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Поклонники певицы пришли в восторг от ее нового поста. Многие отметили, что в ролике Alyona Alyona была похожа на повелительницу тьмы Эльвиру и Дашу Васнецову из “Папиных дочек“. А некоторые пользователи Сети даже поблагодарили артистку за победу.

Эльвир ты шикарна 😄🖤

Топовый контент🔥🔥 топовейший

Эльвира - повелительница тьмы

Даша Васнецова из папиных дочек, спасибо за победу над короновирусом!

Хахаха це краще що я бачив у 2020му! 😂😂😂🤘💯💯

Ого, вообще бомба!

Этому миру нужен супергерой

Вот она панацея от коронавируса 😁🙌🏾

Альону у МОЗ!

Напомним, ранее Alyona Alyona попала в список Forbes.

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