"Спасибо за победу": Alyona Alyona "убила" коронавирус в новом ролике
Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, поделилась в Сети новой забавной публикацией.
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На своей странице в Инстаграм артистка разместила короткое видео, снятое в стиле Mortal Kombat. В ролике Alyona Alyona в мрачном черном наряде убивает COVID-19 под саундтрек из видеоигры.
“Твій страшний сон з хепі-ендом❤️“, - подписала видео рэперша.
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Поклонники певицы пришли в восторг от ее нового поста. Многие отметили, что в ролике Alyona Alyona была похожа на повелительницу тьмы Эльвиру и Дашу Васнецову из “Папиных дочек“. А некоторые пользователи Сети даже поблагодарили артистку за победу.
- Эльвир ты шикарна 😄🖤
- Топовый контент🔥🔥 топовейший
- Эльвира - повелительница тьмы
- Даша Васнецова из папиных дочек, спасибо за победу над короновирусом!
- Хахаха це краще що я бачив у 2020му! 😂😂😂🤘💯💯
- Ого, вообще бомба!
- Этому миру нужен супергерой
- Вот она панацея от коронавируса 😁🙌🏾
- Альону у МОЗ!
Напомним, ранее Alyona Alyona попала в список Forbes.
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