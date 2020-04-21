Вера Брежнева поздравила Надю Дорофееву атмосферным видео .

Дорофеева с Брежневой отрывно станцевали на столе - видео instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева поздравила участницу дуэта “Время и стекло“ Надю Дорофееву с Днем рождения в Сети, добавив драйвовое видео из своего архива. В Инстаграм звезда показала, как они с Надей в прошлом году отрывно станцевали на столе под трек “Мне уже 20“ группы ДиО.фильмы, в которой пел супруг Дорофеевой Владимир Дантес.

И Брежнева, и Дорофеева одеты в светлые наряды, также в кадре также появляется Дантес, который радостно аплодирует девушкам. Судя по подписи, видео было записано ровно год назад, во время праздничной вечеринки.

Всем хорошо, когда есть Вера, Надежда и любовь ♥️♥️♥️

С Днем Рождения моя ♥️ @nadyadorofeeva !!! Будь счастлива, кайфуй и пусть весь мир подождёт!!! 👯‍♀️ тебе уже 20 👯‍♀️ видео прошлогоднее, но после карантина отметим🎉, - написала Брежнева.

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Фолловеры отметили в комментариях, что им очень понравилось видео и назвали артисток "крутыми":

Крутецкое видео 🤗💖!!!!

Красавчики 💪😡🌷

🔥🔥🔥❤❤❤

С Днём рождения 🥳 Будь счастлива 🌹@nadyadorofeeva Какие вы клевые 👍👏👏👏

Бодрые такие😁

😂😂😂😂❤️❤️❤️❤️😍😍😍

Вот это драйв 🤩🤩

Волшебные красотки 😍👍💃🏼, - написали в Сети.

Ранее мы писали, как Дантес поздравил жену с Днем рождения.

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