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Дорофеева с Брежневой отрывно станцевали на столе - видео

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Вера Брежнева поздравила Надю Дорофееву атмосферным видео .

Дорофеева с Брежневой отрывно станцевали на столе - видео
Дорофеева с Брежневой отрывно станцевали на столе - видео
instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева поздравила участницу дуэта “Время и стекло“ Надю Дорофееву с Днем рождения в Сети, добавив драйвовое видео из своего архива. В Инстаграм звезда показала, как они с Надей в прошлом году отрывно станцевали на столе под трек “Мне уже 20“ группы ДиО.фильмы, в которой пел супруг Дорофеевой Владимир Дантес.

И Брежнева, и Дорофеева одеты в светлые наряды, также в кадре также появляется Дантес, который радостно аплодирует девушкам. Судя по подписи, видео было записано ровно год назад, во время праздничной вечеринки.

Всем хорошо, когда есть Вера, Надежда и любовь ♥️♥️♥️
С Днем Рождения моя ♥️ @nadyadorofeeva !!! Будь счастлива, кайфуй и пусть весь мир подождёт!!! 👯‍♀️ тебе уже 20 👯‍♀️ видео прошлогоднее, но после карантина отметим🎉, - написала Брежнева.

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Фолловеры отметили в комментариях, что им очень понравилось видео и назвали артисток "крутыми":

  • Крутецкое видео 🤗💖!!!!
  • Красавчики 💪😡🌷
  • 🔥🔥🔥❤❤❤
  • С Днём рождения 🥳 Будь счастлива 🌹@nadyadorofeeva Какие вы клевые 👍👏👏👏
  • Бодрые такие😁
  • 😂😂😂😂❤️❤️❤️❤️😍😍😍
  • Вот это драйв 🤩🤩
  • Волшебные красотки 😍👍💃🏼, - написали в Сети.

Ранее мы писали, как Дантес поздравил жену с Днем рождения.

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Теги: Вера Брежнева, день рождения, Надя Дорофеева, танцы
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Источник: IVONА bigmir)net

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