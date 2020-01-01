Екатерина Репяхова процитировала Леди Гагу и отметила, что карьера для женщины в приоритете .

"Карьера, а не мужчина": Невеста Виктора Павлика снова удивила заявлением instagram.com/repyahovakate

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Молодая невеста 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его арт-директор Екатерина Репяхова снова поразила подписчиков в Сети своими размышлениями. Так, девушка, которая недавно призналась, что обожает читать бизнес- и мотивационную литературу, высказалась о своих жизненных приоритетах.

В Инстаграм Екатерина разместила цитату американской певицы Леди Гаги о том, что карьера, в отличие от мужчины, никогда женщину не бросит, и отметила, что об этом стоит задуматься каждой девушке. Публикацию Репяхова дополнила новым фото, сделанным на Воздвиженке в Киеве.

Эта идея должна жить в каждой девушке❤️

Согласны?) ⠀



Некоторые женщины предпочитают следовать за мужчинами, а некоторые - за мечтой. Если вы не знаете, что выбрать, то вспомните, что карьера не скажет одним прекрасным утром, что не любит вас.

Леди Гага, - написала Екатерина.

"Карьера, а не мужчина": Невеста Виктора Павлика снова удивила заявлением instagram.com/repyahovakate

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова рассказала, когда будет свадьба с Виктором Павликом.

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