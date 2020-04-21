Модель Алена Омович приняла участие в необычном челлендже и показала самые откровенные фото.

Обнажилась догола: "Украинская Кардашьян" показала самые горячие фото instagram.com/alena_omovych

Читай также: Популярную инста-диву Алену Омович затроллили из-за “пластики“ и фотошопа

Популярная Инста-дива и модель Алена Омович, которую в Сети прозвали “Украинской Кардашьян“, показала самые горячие фото. В Инстаграм 25-летняя киевлянка, которая частенько балует подписчиков пикантными фото, добавила “самое-самое“ откровенное.

В подписи девушка отметила, что выложила горячие снимки, участвуя в челлендже, по правилам которого, в публикацию попадают те фото, которые набрали больше всего лайков в аккаунте.

Так, в ТОП Омович попали как фото в откровенном бикини, эротической сбруе, так и вовсе без одежды. На одном из фото красотка стоит совершенно голая, но кадр построен так, что интимные места девушки закрыты рукой фотографа.

Топ фото, которые набрали больше всего лайков и просмотров, - подписала публикацию Алена.

Обнажилась догола: "Украинская Кардашьян" показала самые горячие фото instagram.com/alena_omovych

Обнажилась догола: "Украинская Кардашьян" показала самые горячие фото instagram.com/alena_omovych

Обнажилась догола: "Украинская Кардашьян" показала самые горячие фото instagram.com/alena_omovych

Обнажилась догола: "Украинская Кардашьян" показала самые горячие фото instagram.com/alena_omovych

Обнажилась догола: "Украинская Кардашьян" показала самые горячие фото instagram.com/alena_omovych

Подписчики рассыпались в комплиментах и назвали девушку “очень горячей“.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян засветилась в белье собственного бренда.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.