Обнажилась догола: "Украинская Кардашьян" показала самые горячие фото
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Популярная Инста-дива и модель Алена Омович, которую в Сети прозвали “Украинской Кардашьян“, показала самые горячие фото. В Инстаграм 25-летняя киевлянка, которая частенько балует подписчиков пикантными фото, добавила “самое-самое“ откровенное.
В подписи девушка отметила, что выложила горячие снимки, участвуя в челлендже, по правилам которого, в публикацию попадают те фото, которые набрали больше всего лайков в аккаунте.
Так, в ТОП Омович попали как фото в откровенном бикини, эротической сбруе, так и вовсе без одежды. На одном из фото красотка стоит совершенно голая, но кадр построен так, что интимные места девушки закрыты рукой фотографа.
Топ фото, которые набрали больше всего лайков и просмотров, - подписала публикацию Алена.
Подписчики рассыпались в комплиментах и назвали девушку “очень горячей“.
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