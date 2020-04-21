"У нее звездная грудь!": Молдаванский Челентано – о Лесе Никитюк

Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов на съемках "Кто против блондинок?" экстравагантно поздоровался с ведущей и рассказал, чем она пахнет .

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Этого гостя шоу Нового канала называют молдаванским Челентано. Внешность, харизма и чувство юмора у него не хуже, чем у итальянского актера. Показать жгучий темперамент Иван Люленов решил и светловолосым красавицам. Едва начались съемки, он не смог сдержаться от изобилия красоты – стал обнимать и целовать блондинок. А с Лесей и вовсе поздоровался, нырнув лицом в ее грудь.

– Хорошие у нее формы, – признался Ваня за кулисами шоу. – Звездная такая грудь. Леся хорошо пахнет. Видимо, пользуется дорогими духами. Мне показалось, что там присутствовали нотки лаванды. Но, если честно, я не особо разбираюсь в духах.

Молдаванский Челентано – о Лесе Никитюк пресс-служба

– Прекрасный конкурс, я считаю. Мне нравится женская грудь – улыбнулся Ваня. – Вообще, спокойно отношусь к такому. Возможно, еще два года назад не сдержался бы и что-то сделал блондинкам. Знаете, что самое экстравагантное я когда-то искал в женском бюстгальтере? Саму грудь (смеется). Ладно, это была шутка.

Испытание формами устроили Ване и сами блондинки. Бедному парню пришлось на слух определять, у кого из блонд звенят спрятанные на груди колокольчики.

Парень оказался тем еще профи в женских формах. Он смог расслышать, чья грудь звенит. Поможет ли ему такое умение обыграть светловолосых красавиц – смотрите во вторник, 21 апреля, в шоу «Кто против блондинок?» с Лесей Никитюк на Новом канале.

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