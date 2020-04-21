"У тебя даже сосиски буржуйские": Соня Плакидюк — о холодильнике Сергея Никитюка

Соня Плакидюк заглянула в холодильник к модельному скауту и коллеге по реалити Нового канала. И нашла там много всего интересного!

Что в холодильнике у Сергея Никитюка пресс-служба

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Перенос съемок — не повод сложить руки и ничего не делать. Именно так решили ведущая и эксперты реалити Нового канала «Топ-модель по-украински» и создали новый проект под названием «Эксперты на карантине». А во время подготовки к выходу первого выпуска они провели ревизию холодильников друг друга.

Так, Соне Плакидюк удалось заглянуть в холодильник Сергея Никитюка во время прямого эфира в Instagram. Рассказываем, что она там нашла.

Если десерт — то органический, если майонез — то без яиц, если молоко — то соевое или кокосовое. Именно с таких открытий началась ревизия.

— Хорошо живем, Сергей Батькович… Майонезы, крема буржуйские. Сосиски — и те буржуйские! — воскликнула Соня, проводя онлайн-ревизию.



Но найти в нем удалось и более «приземленные» продукты: сырокопченные колбаски, редиску, украинские йогурты.

Плакидюк удалось поймать коллегу и на «запрещенке»: Никитюк честно признался, что ест вредную шоколадную пасту.

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Еще больше откровений от ведущей Аллы Костромичевой, экспертов Сони Плакидюк и Сергея Никитюка, а также участниц «Топ-модели по-украински» — в проекте «Эксперты на карантине», премьера которого состоится во вторник, 14 апреля, в 17:00 на YouTube-канале Нового канала.

Ранее мы писали, что у Сергея Никитюка в шкафу.

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