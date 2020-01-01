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"Папаньки" на карантине: Егор Крутоголов строит трассы и прививает любовь к английскому языку

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Звезда "Дизель Студио" рассказал, как справляется с двумя детьми на карантине.
"Папаньки" на карантине: Егор Крутоголов строит трассы и прививает любовь к английскому языку
"Папаньки" на карантине: Егор Крутоголов строит трассы и прививает любовь к английскому языку
пресс-служба

Скоро на телеканале СТБ состоится премьера второго сезона сериала “Папаньки“ от “Дизель Студио“! Одного из главных персонажей - “оторванного“ папу Егора - играет Егор Крутоголов. Папанька в сериале, и в жизни поделился, как справляется с двумя детьми на карантине.

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Егор Крутоголов - отец двоих детей, 10-летнего Льва и полугодовалого Макса. Егор уже рассказывал в соцсетях, как классно проводит время на карантине с семьей - совместные прогулки, барбекю во дворе, игры на приставке. Прошел месяц. Интересно, не надоели ли актеру такие забавы?

- На карантине стараемся проводить время весело и с пользой. В этом году мы переехали в частный дом и теперь все вместе осваиваем хозяйство - учимся стричь газоны и убирать территорию. Появилось больше физического труда - это не может не радовать!

Егор Крутоголов с младшим сыном
Егор Крутоголов с младшим сыном
пресс-служба

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Но и развлекаться не забываем. Например, недавно мы со Львом построили трассу для радиоуправляемых машин. А перед этим обязательно сделали «под шумок» уборку территории. Когда расходимся по разным углам, я учу итальянский онлайн, а Лев делает уроки или созванивается в Zoom с одноклассниками.

Кстати, сейчас ученики школ перешли на онлайн-обучение. У Егора свой собственный подход к образованию сына:

- Уроками больше Катя занимается, а я ответственный за изучение иностранных языков. Когда-то привил сыну любовь к английскому, сейчас хочу пробудить мотивацию к изучению итальянского. Пока же смотрим все фильмы и сериалы на английском языке. Особенно, нравится "Stranger Things" в оригинальной озвучке - рекомендую!

К слову, во втором сезоне сериала “Папаньки“ Егор таки будет делать с сыном уроки, но только по настоянию жены Светы. Актер признается, что в жизни он в отношении учебы жестче и серьезнее:

- Я, как и мой персонаж Егор, люблю поиграть с сыном. И даже разрешаю пропускать школу, особенно из-за гонок. Но я всё равно настаиваю на том, что сначала уроки, а потом всё остальное. Учиться - важно.

Егор Крутоголов с сериальным сыном
Егор Крутоголов с сериальным сыном
пресс-служба

Также Егор рассказал, что на карантине сын успел удивить родителей:

- Лев недавно заявил, что хочет белые волосы! Жена прикалывается, а я ответил, что если он хочет так самовыражаться, то пусть. Только запретил экспериментировать дома. Ждем, пока откроются барбершопы и пойдем к профессионалу.

Егор Крутоголов с сыном Львом
Егор Крутоголов с сыном Львом
пресс-служба

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“Папаньки“ - история о четырех друзьях, живущих в одном дворе столичной многоэтажки. Кроме чисто мужских интересов, их объединяют две важные темы – воспитание детей и отношения со своими вторыми половинками. “Папаньки“ часто попадают в забавные, порой нелепые и всегда очень «по-дизелевски“ смешные ситуации, но в результате любовь и настоящая поддержка преодолевают все.

Смотрите “Папаньки”-2 уже скоро на телеканале СТБ!

"Папаньки"
пресс-служба

Ранее Евгений Сморигин из “Дизель Шоу“ потерял 70 тысяч долларов из-за мошенницы.

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Теги: Егор Крутоголов, Папаньки-2, Дизель студио
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Источник: Ivona bigmir)net

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