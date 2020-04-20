Оля из “Холостяк-8“ встречается с порнозвездой Юлией Чирковой.

Участница проекта "Холостяк" закрутила роман с известной порноактрисой instagram.com/jialissaonly

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Участница украинского проекта “Холостяк-8“ Оля встречается с популярной порноактрисой Юлией Чирковой, которая более известна под псевдо Jia Lissa и Julia Young.

Об этом стало известно из Инстаграм самой Юлии. Порнозвезда активно делится фото и видео с новой возлюбленной и дополняет их романтическими подписями.

Участница проекта "Холостяк" закрутила роман с известной порноактрисой instagram.com/jialissaonly

Любовь спасет мир!

Я очень скучаю по своей девочке Ольге, она на карантине в Киеве, а я на Бали... Надеюсь, скоро все будет хорошо, и мы встретимся снова — она научит меня любить!

Она удалила свой Instagram на некоторое время, - написала в посте Юлия.

Напомним, что Оля участвовала в 8 сезоне реалити “Холостяк“ и запомнилась зрителям как трепетная, романтичная и даже слегка “космическая“ девушка. После окончания шоу, она частенько признавалась в интервью прессе, что вылет из проекта негативно повлиял на ее самооценку и мироощущение.

Страницу в Инстаграм девушка удалила относительно недавно, вполне возможно, что это решение связано с оглаской ее романа с порноактрисой Юлией.

Ранее мы писали, что Добрынин и Квиткова рассказали об участии в проекте “Холостяк“.

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