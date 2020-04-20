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Участница проекта "Холостяк" закрутила роман с известной порноактрисой

Комментариев: 1
Оля из “Холостяк-8“ встречается с порнозвездой Юлией Чирковой.

Участница проекта
Участница проекта "Холостяк" закрутила роман с известной порноактрисой
instagram.com/jialissaonly

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Участница украинского проекта “Холостяк-8“ Оля встречается с популярной порноактрисой Юлией Чирковой, которая более известна под псевдо Jia Lissa и Julia Young. 

Об этом стало известно из Инстаграм самой Юлии. Порнозвезда активно делится фото и видео с новой возлюбленной и дополняет их романтическими подписями. 

Участница проекта
Участница проекта "Холостяк" закрутила роман с известной порноактрисой
instagram.com/jialissaonly

 

Любовь спасет мир!
Я очень скучаю по своей девочке Ольге, она на карантине в Киеве, а я на Бали... Надеюсь, скоро все будет хорошо, и мы встретимся снова — она научит меня любить!
Она удалила свой Instagram на некоторое время, - написала в посте Юлия.

Напомним, что Оля участвовала в 8 сезоне реалити “Холостяк“ и запомнилась зрителям как трепетная, романтичная и даже слегка “космическая“ девушка. После окончания шоу, она частенько признавалась в интервью прессе, что вылет из проекта негативно повлиял на ее самооценку и мироощущение. 

Страницу в Инстаграм девушка удалила относительно недавно, вполне возможно, что это решение связано с оглаской ее романа с порноактрисой Юлией.

Ранее мы писали, что Добрынин и Квиткова рассказали об участии в проекте “Холостяк“.

 

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Теги: холостяк, романы звезд, порно
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  21.04.2020, 15:10
Оценка:  0
pусский
Чтоб у вас пиписьки разорвало, тупые лесбы!
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