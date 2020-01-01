Супермодель показала горячий карантинный look.

"Вау": Ратаковски прогулялась по дому топлес instagram.com/emrata

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Американская супермодель Эмили Ратаковски по-своему поднимает себе настроение в карантин - эффектная красотка расхаживает по дому без одежды и радует своим look-ом поклонников.

Так, в Инстаграм Эмили добавила новый снимок, на котором "стыдливо" прикрыла руками обнаженную грудь. Подписала фото модель весьма лаконично. просто добавив эмодзи "сердечко". За несколько часов снимок набрал почти 1 млн. лайков.

"Вау": Ратаковски прогулялась по дому топлес instagram.com/emrata

К слову, на несколько дней раньше "горячая штучка" Эмили уже демонстрировала свой пляжно-карантинный образ на фото без бюстгальтера, зато в плавках и панаме. Это фото набрало в Сети около 1,2 млн. лайков и множество комментариев "Вау".

"Вау": Ратаковски прогулялась по дому топлес instagram.com/emrata

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски записала необычное видео в ванной комнате.

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